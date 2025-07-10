影／台東南迴大豪雨 公路多處土石泥流積水難行
中央氣象署今早發布台東南迴大武、達仁大豪雨特報，大武地區已多處公路積水，尚武朝庸溪水暴漲溢出路面，鄉公所及公路局緊急派機具清除雜物疏通及交通輸導，目前暫無封路。
受旺盛西南氣流影響，南迴地區從昨晚開始雨勢不斷，今早出現大豪雨，大武及達仁兩鄉，累積雨量超過190毫米，造成南迴公路多處積水，民眾外出受阻。
朝庸溪也因大雨不停，溪水暴漲，上游大量雜物堵住橋口，溪水溢出路面，公所啟動開口契約，派機具清除雜物疏通，公路局及警方也交通輸導管制。
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