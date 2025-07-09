新增公告彰雲高屏天然災害救助品項 農業部：絕無政治考量

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
丹娜絲颱風為中南部帶來嚴重農損，農業部啟動天然災害救助機制，最新公告的縣市包含彰化縣、雲林縣、高雄市及屏東縣。圖／聯合報系資料照片
丹娜絲颱風為中南部帶來嚴重農損，農業部啟動天然災害救助機制，最新公告的縣市包含彰化縣、雲林縣、高雄市及屏東縣。圖／聯合報系資料照片

颱風丹娜絲造成雲嘉南地區嚴重農損，農業部今晚間表示，本次颱風及連日的強降雨造成中南部農損嚴重，農業部立即啟動天然災害救助機制，主動公告災損嚴重的產業、區域及作物品項，協助受災農漁民復耕復養，最新公告的縣市包含彰化縣、雲林縣、高雄市及屏東縣。也強調公告品項是經過專家會議決議，絕非部分人士所稱政治考量。

依據農業部的統計，截至今日17時止，丹娜絲颱風及0708豪雨造成全國農業損失已達新台幣20億7202萬元，經過專家會議討論，新增公告下列地區及災損品項，並即刻啟動農業天然災害現金救助及低利貸款措施：

彰化縣：「農業天然災害現金救助項目及額度」所定蔬菜類、紅龍果、番石榴、香蕉、落花生、大豆、胡(芝)麻、甘藷、非洲菊、大小菊、農作物育苗作業室-水稻秧苗。

雲林縣：全縣：青割玉米、胡（芝）麻、香瓜、原料甘蔗、西瓜、青蔥、木瓜、咖啡、柑橘類（文旦柚除外）、大豆。

西螺鎮、二崙鄉、莿桐鄉：不結球白菜、空心菜、菠菜、莧菜、芫荽、其他短期葉菜、萵苣、香芹菜、芥藍、茴香、甘藍、結球白菜、芹菜。

高雄市：香蕉、胡瓜、苦瓜；屏東縣：香蕉、木瓜、胡瓜、苦瓜；恆春鎮：大豆。

農業部強調，主動公告天然災害救助品項，是經過專家會議進行綜合性評估後所做的決議，考量標準包含各地受損程度、天氣參數、產物特性、產物產量等因素。農業部已於7月7日、7月8日及今日分別召開專家會議，由第一線同仁勘災後，進行綜合性討論，並作出公告品項之決議，絕無部分人士所稱政治性考量。

丹娜絲颱風

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