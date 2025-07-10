颱風尾橫掃 彰投多處釀災情

丹娜絲颱風「颱風尾」橫掃，彰化縣昨下雨打雷不斷，伸港、二水、芳苑等鄉鎮街道如水鄉澤國，一度近3千戶停電，居民清理家園欲哭無淚；南投縣濁水溪沿線鄉鎮受災嚴重，低窪處淹水、民宅泡水，知名的紫南宮廣場也一度淹水，無一倖免。

彰化縣前天遭大雷雨轟炸，沿海的鹿港、福興地區淹得最慘，昨天包含彰化市、芳苑鄉等14個鄉鎮市也受到雷雨影響多處積淹水。伸港鄉忠全運動公園淹水、二水鎮員集路、田中鎮山腳路等路段都因積水拉起封鎖線，台鐵二水鄉集集線鐵軌和平交道淹水，列車停駛。

埔心鄉1處社區地下室汽機車泡水，連住家家具也泡湯，彰縣府指出，民眾居處所淹水50至100公分，每戶發給5千元補償，淹水達100公分每戶發給1萬元，可提供水痕照片，從寬認定。另，縣長王惠美勘查青蔥、花椰菜災損，表示將盡快向農業部爭取列為農業天然災害現金救助地區。

南投縣名間鄉炭寮村農水路昨天爆發洪水，泥流滾滾而下，場面驚險。圖／名間鄉公所提供

南投縣名間鄉、竹山鎮、水里鄉昨淹水災情也很慘重，名間鄉炭寮村農水路被濁流全面淹沒、南投市貓羅溪沿岸低窪區域也積水、水里鄉玉峰村投58線縣道往鹿谷方向路段淹水，啟動預警性封閉。

名間鄉新民村、炭寮村、濁水村及中正村災情尤其明顯，尤其濁水大排因雨勢過猛倒灌進民宅，居民邊清理邊喊「別再下雨」。名間鄉長陳翰立說，濁水大排是名間市區的重要排水幹線，呼籲縣府盡速檢討排水規畫，也盼山區農水道路增設警示標誌，以防民眾誤闖涉險。