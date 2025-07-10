屏東光電風災現形 藍批背後綠油油

丹娜絲颱風讓屏東佳冬海岸布滿離岸太陽光電系統浮台殘骸。國民黨昨批評，經濟部補助1億多元讓佳冬海岸布滿光電板，卻讓岸邊充滿怵目驚心的棚架殘骸；經濟部長郭智輝至今沒說一句話，呼籲經濟部拿出擔當，檢討徹查光電亂象。

國民黨立委陳菁徽表示，一場中颱，讓屏東海岸線被殘破不堪的太陽能浮台的碎屑摧毀。經濟部澄清，稱這是既定的風浪實驗，是要測試是否能夠抗風浪，且已獲得精準數據，相關說法挨批。陳菁徽批評，經濟部又蠢又壞，用來乘載光電板的浮台也會製造出大型海上垃圾，奉勸民進黨政府回頭是岸，對綠能政策「大檢討、大懺悔」。

經濟部稱相關光電板在颱風來襲前已移除，北市議員張斯綱也質疑，既已移除，為何棚架還堆在海岸？經濟部實難自圓其說。

國民黨發言人楊智伃表示，民進黨對浮動式光電的背書從蔡政府開始，報導稱蔡英文2016年選前曾與旭東環保公司董事長董基旭密談4個小時，旭東公司屬性「綠油油」，屏東前縣長曹啟鴻擔任旭東獨董，另一位前縣長潘孟安不但幫旭東背書，任命的前環保局長魯臺營也在卸任後擔任旭東的獨董。

楊智伃質疑，民進黨內跨越朝代、跨越派系，形成互相串聯的利益關係，難道就是郭智輝迄今默不作聲、繼續硬拗的原因？

颱風丹娜絲摧毀南台灣，太陽能光電損失慘重，布袋新塭變電所四周委外建置的光電板案場，也遭嚴重破壞。台南學校操場上，可見滿地碎裂的光電板，電線被扯斷暫無法發電，另有學校屋頂鐵皮被吹落也造成光電設施受損。

經濟部能源署表示，佳冬海岸漂流的是光電浮台網格狀腳踏板，光電板已於颱風來襲前移除；至於新塭滯洪池光電案，設置容量達 35.5MW，目前受損規模約為15MW，損壞範圍都在案場內部。

屏東縣府限期旭東環保公司昨天下午2時前將散落的浮台清除完畢，但旭東未完成清理，仍有部分來不及完成。縣府表示，將依法開罰並停止使用該海域3個月；旭東表示，昨下午已清理完畢，之後會再回收海上遺漏浮台。