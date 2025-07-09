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曾治水921「草嶺潭」 賴建信：現階段先自然溢流

聯合報／ 記者賴香珊余采瀅陳雅玲／連線報導
雲林縣古坑鄉草嶺村因連日豪雨出現堰塞湖，水利署第四河川分署成立應變小組，與古坑鄉公所等人在山區持續監控中。圖／雲林縣政府提供
雲林縣古坑鄉草嶺村因連日豪雨出現堰塞湖，水利署第四河川分署成立應變小組，與古坑鄉公所等人在山區持續監控中。圖／雲林縣政府提供

雲林古坑清水溪草嶺段出現堰塞湖，令人聯想廿六年前九二一地震後情況，時任第四河川局工程司、現任經濟部次長賴建信挖設溢水河道排水處置；如今又見堰塞湖，賴說「謹慎面對，但勿過度擔心」，因與當年規模不同，現階段讓它安全溢流。

賴建信表示，堰塞湖形成，係因溪流兩岸崩塌阻礙水流，上游水流不下去就蓄積在上面；至於緊急應處狀況，須視崩塌土堤的堆積性狀才能判斷，假設土堤堆積得很高卻很薄，恐怕擋不了水，就很危險。

九二一地震時造成的草嶺潭，堆積在清水溪谷的土石量達一億多立方公尺，形成長約五公里、高約六○公尺的天然土壩，量體極其龐大，且無溢流，蓄水量四千六百萬立方公尺。這次堰塞湖壩體高度雖同樣約六○公尺，但壩長三二○公尺、蓄水量約二二四五萬立方公尺，規模不同。

賴建信說，此次堰塞湖已有自然溢流狀況，現階段就是加強監測，水利署已組成專案小組，加強監測應變，會視現況研議疏濬引流等。

中興大學水土保持學系終身特聘教授陳樹群說，清水溪上游因地質不穩定，且是順向坡，地震或豪雨一來山體容易滑動，阻塞河川形成堰塞湖。

陳樹群說，堰塞湖遇上豪雨，水位不降就容易潰堤，現在首要就是疏散避難，等水位降低後再以工程介入。

草嶺地區多次形成堰塞湖，雲林科技大學水土資源及防災科技研究中心主任溫志超說，若水量夠大，堰塞湖可能潰壩，「像洪水一樣往下衝，速度會很快」，以目前氣象預測資料來看，雲林截至周五中午前仍有豪雨，沿岸居民要依指示避難，待天氣穩定後才能「拆彈」。

丹娜絲颱風 堰塞湖 草嶺

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