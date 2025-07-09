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高市第2波農損救助 香蕉、苦瓜等10日起受理

中央社／ 高雄9日電

受颱風丹娜絲影響，高雄農損截至今日已超過8900萬元，高市農業局表示，今天成功爭取到第2波救助，品項包含香蕉、苦瓜、胡瓜等，10日至23日受理申報。

農業局新聞稿表示，首波農損救助，包括西瓜、香瓜、空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類（毛豆除外）現金救助從今天起受理申報；今日再成功爭取第2波救助，包含本市香蕉、苦瓜及胡瓜，經農業部公告高市明天起至23日受理申報，後續將持續與各公所全力查報，爭取救助。

農業局說，農業部於今日公告，高市香蕉每公頃8萬元、苦瓜每公頃5.6萬元、胡瓜每公頃4.7萬元農損現金救助及低利貸款，各區公所正在持續查報中；農友復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。

農業局長姚志旺表示，將依照市長陳其邁指示，全力協助與加速勘災與現金救助發放，請種植香蕉、苦瓜、胡瓜且損失達2成以上的農友，先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並於23日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助。

丹娜絲颱風

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