雲林農損全國第三！救助不比嘉義、台南 藍綠互嗆

丹娜絲颱風重創雲嘉南，其中雲林縣成農損第3大縣市。國民黨立法院黨團批評，雲林竟被排除全品項、免現勘的現金救助，災後重建不該分藍綠，行政院也都有二備金可動用；民進黨立法院黨團則批，別一手砍預算，一手又假裝關心農民，上演「鱷魚的眼淚」，這是加害人裝無辜的最惡心演出。

賴清德總統今天下午到雲林縣元長鄉、二崙鄉勘察玉米、短期葉菜受損情形。

國民黨團副書記長王育敏說明，這次風災已造成超過10億元損失，其中最嚴重的是嘉義縣，農損高達5億元，台南超過2億8千萬元，第3名則是雲林縣，農損達到2億6千萬元；這其中不只是農產品，不少溫室、魚塭等設備遭摧毀，行政院有第二預備金可用，應協助農民度過難關。

國民黨立委丁學忠說，政府這次補助只針對台南、嘉義，雲林卻被排除在外，沒有全品項、免現勘的現金救助，非常不公平、不合理，災後重建不該分藍綠，尤其災後復建工程也要加快。

國民黨立委張嘉郡也說，雲林農損僅次於台南，台南、嘉義7日已適用全品項救助，但對雲林卻慢半拍，也僅有部分品項，呼籲農業部盡速將雲林比照嘉南納入全品項救助。

但民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，藍白立委如真的關心農民，就應支持農業預算，別每次發生災害，拚命要求政府擴大補貼照顧農民，卻在立院刪減農業預算，像王育敏與丁學忠就是投票支持刪減農業預算的元凶；張嘉郡還提案要將農業部預算砍光，讓農業部成為「1元俱樂部」，這些藍白立委不就是一手砍預算，一手又假裝關心農民？