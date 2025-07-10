颱風重創台南、嘉義校園 教育部撥款千萬搶修

丹娜絲颱風重創雲嘉南，許多校園樹木倒伏嚴重，校舍、設備出現災損，教育部長鄭英耀昨到嘉義市出席全國教育局處長會議時說，緊急撥給嘉、南首波搶修經費1080萬元；鄭也視察嘉縣校園，縣長翁章梁爭取教育部協調成立專責單位協助復原校園。

另外，受到低壓帶及西南風影響，南部部分地區預估雨量已達停班停課標準，高雄市政府昨天宣布桃源、六龜、那瑪夏、茂林及甲仙5區；台南市政府宣布新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里12區；屏東縣政府宣布霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州9個鄉，今天停止上班、上課。

校安通報資料統計，校園被丹娜絲颱風襲擊，以台南、嘉縣、嘉市受損最嚴重。鄭英耀說，颱風造成校園災損目前回報2億6千萬元，國教署分別援助首波緊急搶修經費，嘉縣及台南市各450萬元，嘉市180萬元。

嘉市31所學校提出災損通報，傳出樹倒、門窗損毀、車棚掀開、遊具損壞與圍牆倒塌等，市長黃敏惠說，將向中央爭取補助經費；市府教育處長郭添財說，針對辦理全國性考試、跨縣市活動學校場地，優先動員市府團隊應變。

嘉縣115所學校回報災情，有停電、樹木倒塌、屋頂鐵皮吹毀、玻璃遮雨棚破損等，其中三江國小耗資逾400萬元的頂樓防水隔熱設施3月才驗收通過，遭強風吹襲，128公尺長的隔熱屋頂掀落在校園操場；義竹國中的風雨走廊遮雨棚、活動中心一整面窗框被吹走等，一片狼藉。

鄭英耀由翁章梁陪同勘災，翁章梁說，縣府忙於公共設施救災復建，調不出人力、物力協助校園重建，希望中央協助，鄭英耀表示，縣府蒐集相關災害資料送到教育部，會盡快協助處理，也會將嘉縣的建議向行政院長卓榮泰報告。