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颱風後大雨不斷 台中大里健東路路基流失
颱風後，台中市大里、太平因大雨傳出災情，立法委員何欣純昨勘查後，希望相關單位重視，趕緊啟動重建和改善工程。
何欣純今冒雨到大里和太平一帶勘災，她列舉的災情有台74線草湖匝道兩側車道地勢低窪淹水、大里健民里新社區出現積水、太平136縣道赤崁頂觀景平台，因連日降雨出現巨大裂縫，整個觀景平台可能塌陷，已拉起警戒線，另還有部分地區積水仍未退。
另外，位在大里區健東路一帶也有路基流失，若大雨持續，也可能進一步擴大，傳出新的災情。
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