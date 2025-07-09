丹娜絲颱風肆虐…農損升至20.7億 香蕉、文旦柚皆逾2億

受颱風丹娜絲及豪雨影響，中南部農業災情嚴重，農業部今晚公布最新統計，農業損失已達新台幣20億7202萬元；其中，農產作物中，香蕉及文旦柚受損金額都超過2億元。

農業部發布新聞稿，農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料（9日下午5時），農業產物及民間設施估計損失計20億7202萬元，已兩度公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目。

農業部說，農產損失估計15億2410萬元，農作物被害面積1萬5515公頃，損害程度37%，換算無收穫面積5801公頃。受損作物主要為香蕉，被害面積2056公頃，損害程度32%，換算無收穫面積659公頃，損失金額2億2066萬元；其次為文旦柚2億1131.7萬元、番石榴1億3767.6萬元、竹筍1億3427.2萬元、柳橙1億2439.9萬元。

畜產損失部分，農業部估計3168萬元，受損畜禽主要為雞37.6萬隻，受損金額2902萬元；其次為豬、鵝及牛。漁產損失估計1億8375萬元，主要為牡蠣。林產損失估計44萬元，主要為竹筍。

另外，農業部估計民間設施損失3億3204萬元，包括：農業設施5115萬元，主要是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施2億979萬元，主要是畜禽舍毀損；漁業設施估計7110萬元，主要是漁船毀損。

農業部說，各縣市受損情形，以台南市損失7億8773萬元（占38%）最嚴重，其次是嘉義縣6億1239萬元（占30%）、雲林縣3億955萬元（占15%）、彰化縣1億9845萬元（占10%）、高雄市8673萬元（占4%）、屏東縣60 04萬元（占3%）。

農業部長陳駿季今天指示，要讓農漁民有更多時間申報天災救助，及放寬低利貸款條件，包括免息半年、提高貸款額度、延長寬緩期，針對這次嚴重損害的溫網室、漁船筏舷外機、增氧機等設施設備，提供專案重建補助，協助農漁民儘早復耕復養，維護生計。