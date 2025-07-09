嘉縣仍3萬多戶停電 翁章梁：10日陸續恢復

颱風丹娜絲重創嘉義電力系統，台電連夜搶修，截至今天下午6時，嘉義地區復電率達85%，尚有3萬6460戶持續搶修中。縣長翁章梁表示，明天上午以後供電應會慢慢恢復正常。

台電嘉義區營業處今天晚上發布新聞稿表示，此次災損嚴重，光是電桿倒斷就達數百支，每一支倒桿都需動用挖掘機鏟起基座，並以吊臂車進行吊掛與支撐，施工機具需求極大。

台電說，搶修現場往往伴隨倒樹等障礙物，影響施工動線，須先清障才能展開作業。在地方政府與公所的協助下，障礙物迅速排除，大幅提升施工效率。台電總公司與地方民意代表也積極協助調撥重型機具支援搶修，其中民進黨立委蔡易餘服務處協調10具挖掘機支援到場。

翁章梁說，在布袋新塭地區有3座電塔倒塌，台電用權宜措施利用電桿先取代電搭，預計今晚會完成，再把電逐步拉到停電的各家戶，明天上午9時以後，停電區域會逐一復電。

台電強調，在前線除了台電嘉義區處全面動員，也有來自全台各區處的自有工作班與承攬商，投入超過千人次，形成特級規模的跨區支援搶修隊伍。

此外，還有地方人士鄉親自發送食物、飲料與鼓勵話語，為搶修人員加油打氣，台電感謝大家的支持與鼓舞。