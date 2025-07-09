快訊

三星推「平價版摺疊機」Galaxy Z Flip7 FE！親民價格免3萬 規格一次看

風電廠進駐宜蘭沿海插14根機組 民眾跳腳「台東不要、宜蘭也不要」

嘉縣仍3萬多戶停電 翁章梁：10日陸續恢復

中央社／ 嘉義縣9日電

颱風丹娜絲重創嘉義電力系統，台電連夜搶修，截至今天下午6時，嘉義地區復電率達85%，尚有3萬6460戶持續搶修中。縣長翁章梁表示，明天上午以後供電應會慢慢恢復正常。

台電嘉義區營業處今天晚上發布新聞稿表示，此次災損嚴重，光是電桿倒斷就達數百支，每一支倒桿都需動用挖掘機鏟起基座，並以吊臂車進行吊掛與支撐，施工機具需求極大。

台電說，搶修現場往往伴隨倒樹等障礙物，影響施工動線，須先清障才能展開作業。在地方政府與公所的協助下，障礙物迅速排除，大幅提升施工效率。台電總公司與地方民意代表也積極協助調撥重型機具支援搶修，其中民進黨立委蔡易餘服務處協調10具挖掘機支援到場。

翁章梁說，在布袋新塭地區有3座電塔倒塌，台電用權宜措施利用電桿先取代電搭，預計今晚會完成，再把電逐步拉到停電的各家戶，明天上午9時以後，停電區域會逐一復電。

台電強調，在前線除了台電嘉義區處全面動員，也有來自全台各區處的自有工作班與承攬商，投入超過千人次，形成特級規模的跨區支援搶修隊伍。

此外，還有地方人士鄉親自發送食物、飲料與鼓勵話語，為搶修人員加油打氣，台電感謝大家的支持與鼓舞。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

停電又豪雨...雪上加霜 連兩天未停班課災民灌爆嘉義縣長臉書

教育部長視察嘉義校園災情 三江國小屋頂抗風設計11級仍被颱風掀翻

卓揆視察嘉縣災情 台電搶修拚明晚嘉縣布袋復電

丹娜絲肆虐嘉義縣...翁章梁指最嚴重一次 蚵損初估1.8億

相關新聞

颱風後大雨不斷 台中大里健東路路基流失

颱風後，台中市大里、太平因大雨傳出災情，立法委員何欣純昨勘查後，希望相關單位重視，趕緊啟動重建和改善工程。

草嶺堰塞湖潰堤風險急封路 草嶺國小明停班停課

雲林縣政府晚間發布，古坑鄉草嶺國小因清水溪草嶺段出現堰塞湖情形，存在潰堤風險，預警性封閉縣道149甲21K至29K(舊草...

風雨中點燈 台電嘉縣新塭變電所晚間重啟 停電剩2萬餘戶冒雨搶修

嘉義縣沿海地區因丹娜絲颱風重創，新塭變電所鐵塔多處倒塌，導致全站停電多日，成為本次電力災情最棘手的瓶頸。歷經連日挑燈夜戰...

10分鐘淹至小腿深！紫南宮驚傳暴雨災情 金雞泡水成落湯雞

受到低壓帶與西南風影響，南投縣今天多地出現強降雨災情，竹山鎮紫南宮中午前後突遭暴雨襲擊，短短10分鐘內積水暴漲，廣場水深...

台南鹽水歡雅里停電逾60小時 民嘆有家歸不得 消防隊也停電

受颱風丹娜絲影響，台南鹽水區歡雅里已停電逾60小時，鹽水區公所雖獲得永康業者支援，並在歡雅里永安宮與汫水國小設置2座充電...

丹娜絲南市逾6千戶屋頂掀飛 他貼「一圖看懂為何重創台南」

丹娜絲颱風重創台南溪北地區，全市民宅受損嚴重，市長黃偉哲表示，有逾6000戶民宅受損，逾8成是屋頂遭強風掀飛、天花板毀損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。