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台中雨勢不斷 新社電信桿斷裂、路面沖毀

中央社／ 台中9日電

台中市今天雨勢不斷，新社區中和里中95-1道路今天下午5時35分許，發生1根電信桿斷裂，橫躺道路中央，部分路面也遭沖毀，造成通行中斷，警方拉起封鎖線，封鎖道路。

東勢分局福中派出所下午5時40分接獲民眾報案，台中市新社區中和里中95-1道路發生電線桿斷裂倒塌橫躺於道路中央，一旁道路疑因遭雨勢沖刷。員警在現場擺放交通錐並封鎖道路。

台電公司獲報派員到場查看，發現該電桿為電信桿。轉交由中華電信公司處理。東勢警分局呼籲，用路人行經該路段請配合現場交通管制，提前改道行駛，以免耽誤行程，並隨時注意相關道路封閉及搶修進度。

丹娜絲颱風

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