彰化豪雨連襲2天 鴻門圳堤防崩塌緊急搶修

彰化縣受豪雨連襲2天，位於田中鎮的鴻門圳堤防今天發生崩塌將近17公尺，滾滾流水淹沒一旁農田，農業部農田水利署彰化管理處緊急派員搶修，後續將報中央針對受損區段更新。

彰化縣田中鎮公所人員告訴中央社記者，今天八堡圳及鴻門圳水位都很高，下午發現鴻門圳平和里區段堤防崩塌，流水淹沒周邊廣大農地，坍塌部分由農水署處理，農損部分會由公所核報縣府。

農水署彰化管理處表示，鴻門圳流經田中鎮、社頭鄉，匯入員林大排，屬於灌溉及排洪功能，今天降雨量大，崩塌處約為民國80餘年補強，較老舊、未有鋼筋，堤岸土方因雨而鬆動，導致崩塌約17公尺。

彰化管理處說，今天下午已緊急填補缺口，後續會報中央針對受損區段進行更新，之後會做整體評估逐年修繕鴻門圳。