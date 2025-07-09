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10分鐘淹至小腿深！紫南宮驚傳暴雨災情 金雞泡水成落湯雞
受到低壓帶與西南風影響，南投縣今天多地出現強降雨災情，竹山鎮紫南宮中午前後突遭暴雨襲擊，短短10分鐘內積水暴漲，廣場水深一度達20公分，約至成人小腿高度，所幸未釀成財物損失。
根據南投縣災防中心資料，今日集集鎮累積雨量高達328毫米，為全國之冠，竹山紫南宮附近也測得284毫米的雨量，猛烈雨勢導致多處地區出現土石流與淹水情形。
紫南宮廣場因地勢低窪，瞬間成為積水重災區，包括熱門求財景點「金雞」也一度泡在水中，來參拜的信眾只能涉水通行，廟方緊急動員檢查防水設施，以防進一步災損。
紫南宮常務監事莊志良表示，「這麼大的雨，竹山地區已經有十幾年沒遇過了」，驚訝積水在10分鐘內迅速上升，形成罕見淹水情況。所幸雨勢約一小時後趨緩，水位也隨之快速下降，未造成重大影響，僅廟前廣場一度積水。
南投縣政府提醒，強降雨仍有持續可能，民眾應留意氣象警示，避免前往山區、河道與邊坡地帶，以策安全。災防人員也持續監控各地災情，視天候狀況啟動必要應變措施。
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