台南鹽水歡雅里停電逾60小時 民嘆有家歸不得 消防隊也停電

受颱風丹娜絲影響，台南鹽水區歡雅里已停電逾60小時，鹽水區公所雖獲得永康業者支援，並在歡雅里永安宮與汫水國小設置2座充電站，但民眾仍希望趕緊復電，否則晚上相當不方便，有居民無奈說「房子裡面根本不能待，真的是有家歸不得！」。

歡雅里居民感嘆說，「是要我們自生自滅嗎？」，大家從6日颱風來襲當晚就開始停電，到現在已有3、4天了，聽聞復電最快要1周，真的是很無奈，尤其近期天氣不佳，房子裡面相當悶熱，根本無法住人，晚上沒有電摸黑很不方便，再者住家屋頂被鐵皮砸破、窗戶被吹破，現在想要整理復原也沒有辦法。

鹽水區公所近期在歡雅里永安宮與汫水國小設置2座移動式太陽光儲設備，許多居民帶著手機、行動電源及手電筒到充電站充電，也吹吹風散熱，有民眾說，晚上除了靠手機手電筒光源外，行動電源的電源燈也很珍貴，另外，大家都沒有電，也沒有辦法烹煮，希望能有照明設備及食物等相關物資協助。

根據台電統計，截至9日晚上7點，台南仍有4萬8334戶停電，以鹽水、學甲、後壁及東山等為主，鹽水歡雅里約有2000多位居民，全村莊從6日晚上10點多開始停電，迄今已停電超過60小時，不僅是村落苦等復電，大新營地區也有許多消防隊廳舍都是停電狀態。

消防局第一救災救護大隊轄內許多分隊都屬於重災區，像是鹽水、後壁、白河、東山、東原等分隊廳舍都曾停電，各分隊只好仰賴發電機應急，部份分隊雖已復電，但電壓仍相當不穩，尚未復電的分隊只能將發電機電力優先供應給救災平板等相關設備，以利順利出勤，相當刻苦。

面對災區民眾急迫的用電需求，南市府積極募集發電設備，並指示各區公所依實際狀況進行調度，以提供民眾暫時性電力支援，降低生活不便。