丹娜絲南市逾6千戶屋頂掀飛 他貼「一圖看懂為何重創台南」

丹娜絲颱風重創台南溪北地區，全市民宅受損嚴重，市長黃偉哲表示，有逾6000戶民宅受損，逾8成是屋頂遭強風掀飛、天花板毀損或半倒情形，持續還在統計中，第一時間是救災，後續會訂定相關的辦法。

黃偉哲表示，對於獨居老人、中低收入戶的屋損，會積極優先配合慈濟跟志工朋友們優先來搶救；全市屋損全掀或半毀的約6千多戶，災情以屋頂為主，80%以上都是天花板，屋頂，會針對這部分來訂定相關的辦法，像楠西地震屋損主要是主結構，紅黃單加起來2千多張。

這次屋頂全掀、半掀或破損的有近6千多戶，陸續還在統計，因第一時間是救災，統計是隨後，估計數字還會再增加。

臉書粉專「台南式」針對丹娜絲颱風重創台南災情，整理三大主因，協助民眾理解此次風災破壞力之強；是近年西部最強登陸颱風，丹娜絲登陸時為中度颱風，近中心最大風速達每秒40公尺，強於2023年山陀兒（35m/s）、1986年韋恩（38m/s）、1977年賽洛瑪（35m/s），堪稱近代登陸台灣西半部最強颱風之一。

台南籠罩暴風圈長達4小時，原預測路徑略偏西，實際路徑東偏，自嘉義布袋登陸，使整個台南市籠罩在10級風暴圈內，並被颱風最強東南側風牆掃過，強風持續近4小時。

台南氣象站測得13級陣風（41.1m/s），創百年以來第三強紀錄；但沿海地區，還有曾文溪以北的區域才更接近颱風中心。丹娜絲最強的颱風眼牆風雨直接以14級以上的強風狂吹這些地方至少3小時，七股北門16級，將軍、六甲、安南區城西15級，佳里、學甲、麻豆、後壁14級，以及其他許多13級以上的區域，翻閱歷史資料，找不到比這次更強的風。按照其他侵襲台灣的颱風資料推論，100年以內，在這些區域可能也沒有比這次更強的風。

一般來說，14級以上的風力就有可能把電線桿吹倒，15級風可以把屋頂掀開，溪北地區大半區域都被這樣的風勢吹了好幾個小時，位於北門的南鯤鯓代天府，牌樓也被16級風吹了3小時，最後不幸倒塌。

粉專說，台南各區域出現的最大陣風，台灣很多地方可是從來沒有經歷過這樣等級的風勢。這次台南沿海及曾文溪以北的災情真的很嚴重，有餘力的話請盡量多給予一些幫助，衷心希望受災戶們能早日恢復正常的生活。

丹娜絲颱風強襲，重創台南，七股、將軍、北門等沿海一帶刮起16級強陣風，在狂風洗禮下，造成各地許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，臉書粉絲專頁「大雄空拍」也PO出以空拍機拍下的畫面，只見七股西寮里宛如成為孤島，風災讓純樸的小鎮滿目瘡痍，淹水至少110公分。