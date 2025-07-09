丹娜絲重創台南...北門區玉港里已4天沒電 東山區多處民宅屋頂被掀

丹娜絲颱風強襲，重創台南，七股、將軍、北門等沿海一帶刮起16級強陣風，在狂風洗禮下，造成各地許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，網友貝貝收到親友照片，代為發文指出北門區玉港里西埔內也很淒慘，從6日沒電到現在，生活就像原始人。

網友貝貝今天下午1時許在臉書社團「台南大小事」發文指出，住戶被電線桿擋住，電線桿要嘛就是倒在地上，車子完全不能出入，不然就是相挺挺住，一起支撐不倒下；被吹落的房屋屋頂把家跟生財器具砸垮，或擋住出入口，沒電生活就算能砍柴也沒食物能煮。

貝貝表示，自己是代長輩親友發文，颱風天災，誰都不願意，救援也很辛苦，現在沒電、沒網路、電話無法通聯，車輛被颱風吹去塭仔裡，受災戶很無奈；北門區玉港里西埔內是小地方，希望能有相關單位關心一下，天佑台灣，希望不要再有災情。

貝貝今天傍晚6時接受本報記者採訪指出，目前當地還是沒水沒電沒網路，網友回覆「受災區太大了 政府沒辦法短時間面面俱到 誠屬可體諒一下，有關部門也全力在搶救了，給辛苦的工作人員一些關懷加油打氣」、「北門區的錦湖里也是一樣」、「市府極力搶修 但這次範圍真的太大了」。

網友也反映「北門區慈安里里長因為颱風關係已經往生了，整個里像無人孤島一樣，沒水沒電，沒電話已經好幾天了，冰箱食材都壞掉，連房屋也都受到颱風嚴重損壞」、「慈安里這次狀況真的很特殊，需要大家幫忙一下讓最上面的人了解基層狀況」。