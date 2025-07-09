台南七股頂山里手機斷訊 民代協調低軌衛星車支援

颱風丹娜絲來襲導致台南多處災情，七股區頂山里手機通訊中斷，民進黨立委郭國文今天邀集電信業者及相關單位代表會勘，要求業者調動低軌衛星車支援，並爭取資費減免。

郭國文今天安排國家通訊傳播委員會（NCC）、數位發展部以及電信業者代表前往七股區頂山里現勘，要求今天晚上恢復通訊。

郭國文表示，他自己的工作團隊中也有七股人，這段時間常要到佳里區才有訊號能對外聯繫，這次颱風凸顯出通訊韌性不足問題，電信業者不該以斷電無法發出訊號為理由，將搶修工程責任都推到台電身上。

他說，通訊對救災工作有必要性，廠商該投入就要投入，除協調電信業者調動低軌衛星車到七股頂山里支援恢復通訊，對於近期斷訊影響，也會爭取電話費減免方案。

郭國文強調，面對極端氣候影響，對於低軌衛星加強通訊韌性的需求會越來越多，目前數量不敷使用，要求數發部輔導並協助業者增加低軌衛星設備，才能第一時間協助恢復通訊，避免再度發生斷訊斷網多日情況。