台中大雨 市府統計13戶積水國軍支援地方復原

台中市今天多個地區積水，沙鹿區有居民反映，水溝一個月前就不通，通報後未積極處理，一下雨水都排不出去。市長盧秀燕前往海線視察，要求掌握家戶狀況以不進水為原則。國軍第5組戰區也調派部分兵力支援地方復原工作。

台中市一整天雨勢不斷，一早因強降雨，沙鹿、龍井以及大雅部分道路出現積水現象。市長盧秀燕結束石岡行程後立即趕赴海線勘災，國民黨立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏到場關心。

盧秀燕表示，優先掌握家戶狀況，以家戶不進水為原則，因颱風丹娜絲前後外圍環流影響，經過台灣後造成天氣不穩定，指示相關局處提高警覺。針對道路退水較慢地段優先施作改善。

沙鹿區有民眾不滿，颱風來臨前，清潔隊未落實水溝的清淤工作，只有把水抽走，水溝內的淤泥未清除。另有店家指出，一個月前水溝就不通，2週前通報，但只抽了一次水，現在每天下雨，積水久久不退。

民政局統計，台中市海線地區因強降雨導致多處積水情形，共造成13處民宅局部積水，包括沙鹿3戶、清水4戶、梧棲3戶及龍井3戶，中午前均已退水。現場評估協助撤離清水1戶前往依親、沙鹿1戶由家人接回安置。另豐原1戶圍牆倒塌協助安置旅館。

颱風「丹娜絲」造成中部縣市多處災損，第5作戰區在漢光41號演習實兵演練首日，除執行演練任務外，也調派部分兵力支援地方災後復原工作。

第5作戰區指出，截至今日已累計出動官兵970人次、各式車輛與機具66輛次，官兵們無懼風雨、主動投入復原行動，與地方政府攜手並肩，共同守護鄉里。