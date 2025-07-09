清水溪草嶺段驚現堰塞湖 南投竹山76人預防撤離

清水溪雲林縣草嶺段流域出現堰塞湖，水利署第四河川分署今天一早踏勘，下午發布警戒通報地方政府預為整備，下游竹山鎮有45戶、76人預防撤離依親，鎮公所整備收容所物資。

清水溪雲林縣古坑鄉草嶺段流域出現堰塞湖，若潰堤將威脅雲林縣古坑鄉、嘉義縣梅山鄉、南投縣竹山鎮等鄰近及下游鄉鎮，竹山鎮公所發布新聞稿表示，經濟部水利署第四河川分署今天踏勘後，研判堰塞湖屬立即危險等級，下午向地方政府發布堰塞湖潰決警示。

竹山鎮長陳東睦表示，清水溪下游沿岸低窪地區，包含桶頭里、瑞竹里、坪頂里、鯉魚里、福興里、德興里、中和里、中崎里，執行預防性撤離措施，公所今天下午5時啟動1級應變中心開設，並責成相關課室、里辦公處迅速完成動員、撤離及避難所整備工作。

陳東睦說，統計45戶、76人完成預防性撤離，並選擇依親安置；他強調，所有人員應以安全為首要考量，切勿靠近河道或留在高風險地區，以免危及生命安全，鎮公所將持續與水利署及各單位密切聯繫，全面掌握堰塞湖變化狀況，全力守護鄉親生命財產安全。

第四河川分署表示，經現場初步研判堰塞湖壩體高度60公尺、壩長320公尺、體積約215萬立方公尺、蓄水量約2245萬立方公尺、蓄水面積約62公頃，經保守估計1小時潰決情境平均流量約6200cms，約清水溪治理計畫20年重現期距流量，潰決流量未達清水溪警戒水位。

四河分署表示，考量堰塞湖潰壩不確定性，應加強下游河道工程及相關民眾進出管制，因堰塞湖壩體位於人員機具無法到達的深槽峽谷地形，考量整體安全，暫不處理，待自然恢復，將持續監控堰塞湖穩定狀況及河道水位，籲民眾避免靠近清水溪下游河道。