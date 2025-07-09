快訊

丹娜絲颱風重創家園…恐再下暴雨 台南宣布12區明停班停課

最新24小時時雨量預測曝光 4地區達停班停課標準

山區雨量預估400毫米、土石恐崩落 屏東宣布9鄉明日停班停課

清水溪草嶺段驚現堰塞湖 南投竹山76人預防撤離

中央社／ 南投縣9日電

清水溪雲林縣草嶺段流域出現堰塞湖，水利署第四河川分署今天一早踏勘，下午發布警戒通報地方政府預為整備，下游竹山鎮有45戶、76人預防撤離依親，鎮公所整備收容所物資。

清水溪雲林縣古坑鄉草嶺段流域出現堰塞湖，若潰堤將威脅雲林縣古坑鄉、嘉義縣梅山鄉、南投縣竹山鎮等鄰近及下游鄉鎮，竹山鎮公所發布新聞稿表示，經濟部水利署第四河川分署今天踏勘後，研判堰塞湖屬立即危險等級，下午向地方政府發布堰塞湖潰決警示。

竹山鎮長陳東睦表示，清水溪下游沿岸低窪地區，包含桶頭里、瑞竹里、坪頂里、鯉魚里、福興里、德興里、中和里、中崎里，執行預防性撤離措施，公所今天下午5時啟動1級應變中心開設，並責成相關課室、里辦公處迅速完成動員、撤離及避難所整備工作。

陳東睦說，統計45戶、76人完成預防性撤離，並選擇依親安置；他強調，所有人員應以安全為首要考量，切勿靠近河道或留在高風險地區，以免危及生命安全，鎮公所將持續與水利署及各單位密切聯繫，全面掌握堰塞湖變化狀況，全力守護鄉親生命財產安全。

第四河川分署表示，經現場初步研判堰塞湖壩體高度60公尺、壩長320公尺、體積約215萬立方公尺、蓄水量約2245萬立方公尺、蓄水面積約62公頃，經保守估計1小時潰決情境平均流量約6200cms，約清水溪治理計畫20年重現期距流量，潰決流量未達清水溪警戒水位。

四河分署表示，考量堰塞湖潰壩不確定性，應加強下游河道工程及相關民眾進出管制，因堰塞湖壩體位於人員機具無法到達的深槽峽谷地形，考量整體安全，暫不處理，待自然恢復，將持續監控堰塞湖穩定狀況及河道水位，籲民眾避免靠近清水溪下游河道。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

颱風挾豐沛雨量灌飽水庫 水利署：到年底用水無虞

雨彈炸南投名間鄉道路一度變黃河 車輛受困泥流

暴雨釀災！清水溪堰塞湖潰決風險高 竹山鎮傍晚急撤76人

草嶺堰塞湖水利署發布潰決警示 下游民眾視情況撤離

相關新聞

10分鐘淹至小腿深！紫南宮驚傳暴雨災情 金雞泡水成落湯雞

受到低壓帶與西南風影響，南投縣今天多地出現強降雨災情，竹山鎮紫南宮中午前後突遭暴雨襲擊，短短10分鐘內積水暴漲，廣場水深...

台南鹽水歡雅里停電逾60小時 民嘆有家歸不得 消防隊也停電

受颱風丹娜絲影響，台南鹽水區歡雅里已停電逾60小時，鹽水區公所雖獲得永康業者支援，並在歡雅里永安宮與汫水國小設置2座充電...

丹娜絲南市逾6千戶屋頂掀飛 他貼「一圖看懂為何重創台南」

丹娜絲颱風重創台南溪北地區，全市民宅受損嚴重，市長黃偉哲表示，有逾6000戶民宅受損，逾8成是屋頂遭強風掀飛、天花板毀損...

丹娜絲重創台南...北門區玉港里已4天沒電 東山區多處民宅屋頂被掀

丹娜絲颱風強襲，重創台南，七股、將軍、北門等沿海一帶刮起16級強陣風，在狂風洗禮下，造成各地許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整...

屏東佳冬離岸太陽光浮台颱風漂散 旭冬公司期限內未清完縣府開罰

旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，在丹娜絲颱風過境時浮台散落漂流至屏東縣沿岸。縣府今日表示，業者沒有...

嘉縣光電受損統計中 待中央公布辦法再協助業者申請

丹娜絲颱風侵襲嘉義縣，不少太陽能光電場遭受損害，有整片場區被大風掀起甚至吹走；嘉義縣經發處表示，目前盤點調查中，待中央公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。