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南投市貓羅溪暴漲汽機車泡水 居民怨：要淹幾次

中央社／ 南投縣9日電

南投市今天降雷雨，貓羅溪水位高漲，停在高速公路高架橋下汽機車因此泡水，居民抱怨貓羅溪高漲就會淹水，「是要淹幾次才算是個事」；也有民眾說，很久以前就這樣，沒改變。

南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地今天降雷雨，經濟部水利署針對南投市發布淹水二級警戒，由於南投市貓羅溪水位高漲，造成市區排水系統無法順利排水，泥水淹沒貓羅溪橋下路面，不少停在此處汽車、機車因此泡水，淹水高度達半個輪胎，還有機車倒在水中。

雷雨昨天、今天持續影響，南投縣政府昨天發布訊息請停放貓羅溪兩岸車輛儘早撤離，也沿貓羅溪預置抽水機，縣府今天表示，上午與南投市公所聯繫，加強貓羅溪沿岸及高速公路高架橋下區域觀察，並在大眾駕訓班啟動固定式抽水機，及加派一部移動式抽水機抽水，市公所午後請里長通知橋下車輛儘速駛離。

民眾黨南投縣議員簡千翔下午到軍功橋了解貓羅溪畔抽水運作，他說，貓羅溪含沙量高，淤積嚴重，每年雨季是沿岸居民惡夢，他曾要求縣府向主管貓羅溪的水利署第三河川分署應在汛期前加緊清淤、挖深河床防止水患，可惜縣府卻強調要建外轆排水系統，緩不濟急。

另外，水里鄉玉峰村「投58線」指標3.5至4公里處往鹿谷鄉方向嚴重積水，最深達約10公分，且路旁溪水暴漲湍急，危及通行安全，水里鄉公所預警封閉路段，請用路人改道行駛；縣道131線水里鄉車埕路面積水，車輛無法通行，警方派員管制交通。

丹娜絲颱風

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