屏東佳冬離岸太陽光浮台颱風漂散 旭冬公司期限內未清完縣府開罰

旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，在丹娜絲颱風過境時浮台散落漂流至屏東縣沿岸。縣府今日表示，業者沒有在限期48小時內清除完畢，將依法開罰並停止使用該海域3個月；旭東表示，今日下午已全數清理完畢，之後會再回收海上遺漏浮台。

旭東4月開始在佳冬外海3.1公里處架設浮台進行抗浪實驗，此次颱風有4成留在海上的浮台遭颱風吹散，漂流到屏東沿岸，主要分布範圍為東港到佳冬海岸，高雄林園及小琉球也發現零星浮台。

縣府因此勒令旭東停工，並要於48小時內全部清除。不過到今日下午2時期限時間，旭東並未完成清理，佳冬海灘上仍可見到成片浮台，雖然工人加緊趕工，仍有部分來不及完成。

屏東縣環保局期限後也到場巡查，發現有未清除完畢的浮台，將依廢棄物清理法每件裁處最高罰額6000元，採按件處罰。至於少數仍在海上作業範圍內的浮台，由於目前仍有西南浪流，將依水利署「海岸防護及環境復育規畫參考手冊」，待浪高不超出一公尺時請廠商派作業船舶出海移除。

對此旭東公司回應，颱風即已加派人力全力清理，並於今日下午全數清理完畢，若有遺漏也請民眾告知。另公司已聯繫海事公司待命，待海象平穩即刻出海，將海上少部分浮台收回。

旭東表示，本案的太陽能板與浮台於4月完成組裝後拖航至海上，之後持續進行浮台及錨定系統的調教（尚未完成浮台整體結構）。6月時考量颱風季將來襲，擔心將造成浮台模組的損壞或外漂風險，6月28日至7月4日已全面移除浮台上的3120片太陽光電板。