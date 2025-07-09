快訊

刑事局大隊長被帶走調查！士檢「貪汙等罪嫌」搜索約談2被告

中國幼兒園集體鉛中毒疑雲！顏料加食物但真相更詭異？

勇消張敬謙、吳恩碩救溺2殉職 法醫相驗死因出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東佳冬離岸太陽光浮台颱風漂散 旭冬公司期限內未清完縣府開罰

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，在丹娜絲颱風過境時浮台散落漂流至屏東縣沿岸，在限期48小時內仍未清除完成，縣府將依法開罰並停止使用該海域3個月。記者潘奕言／攝影
旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，在丹娜絲颱風過境時浮台散落漂流至屏東縣沿岸，在限期48小時內仍未清除完成，縣府將依法開罰並停止使用該海域3個月。記者潘奕言／攝影

旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，在丹娜絲颱風過境時浮台散落漂流至屏東縣沿岸。縣府今日表示，業者沒有在限期48小時內清除完畢，將依法開罰並停止使用該海域3個月；旭東表示，今日下午已全數清理完畢，之後會再回收海上遺漏浮台。

旭東4月開始在佳冬外海3.1公里處架設浮台進行抗浪實驗，此次颱風有4成留在海上的浮台遭颱風吹散，漂流到屏東沿岸，主要分布範圍為東港到佳冬海岸，高雄林園及小琉球也發現零星浮台。

縣府因此勒令旭東停工，並要於48小時內全部清除。不過到今日下午2時期限時間，旭東並未完成清理，佳冬海灘上仍可見到成片浮台，雖然工人加緊趕工，仍有部分來不及完成。

屏東縣環保局期限後也到場巡查，發現有未清除完畢的浮台，將依廢棄物清理法每件裁處最高罰額6000元，採按件處罰。至於少數仍在海上作業範圍內的浮台，由於目前仍有西南浪流，將依水利署「海岸防護及環境復育規畫參考手冊」，待浪高不超出一公尺時請廠商派作業船舶出海移除。

對此旭東公司回應，颱風即已加派人力全力清理，並於今日下午全數清理完畢，若有遺漏也請民眾告知。另公司已聯繫海事公司待命，待海象平穩即刻出海，將海上少部分浮台收回。

旭東表示，本案的太陽能板與浮台於4月完成組裝後拖航至海上，之後持續進行浮台及錨定系統的調教（尚未完成浮台整體結構）。6月時考量颱風季將來襲，擔心將造成浮台模組的損壞或外漂風險，6月28日至7月4日已全面移除浮台上的3120片太陽光電板。

公司也繼續移除浮台等設備，颱風來臨前已完成浮台60%回收。旭東強調，沒有太陽能板掉在海裡面，不會傷害到民眾或漁民，太陽能板均已交給製造商檢傷。

旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，在丹娜絲颱風過境時浮台散落漂流至屏東縣沿岸，在限期48小時內仍未清除完成，縣府將依法開罰並停止使用該海域3個月。記者潘奕言／攝影
旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，在丹娜絲颱風過境時浮台散落漂流至屏東縣沿岸，在限期48小時內仍未清除完成，縣府將依法開罰並停止使用該海域3個月。記者潘奕言／攝影
旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，在丹娜絲颱風過境時浮台散落漂流至屏東縣沿岸，在限期48小時內仍未清除完成，縣府將依法開罰並停止使用該海域3個月。記者潘奕言／攝影
旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，在丹娜絲颱風過境時浮台散落漂流至屏東縣沿岸，在限期48小時內仍未清除完成，縣府將依法開罰並停止使用該海域3個月。記者潘奕言／攝影
旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，在丹娜絲颱風過境時浮台散落漂流至屏東縣沿岸，在限期48小時內仍未清除完成，縣府將依法開罰並停止使用該海域3個月。記者潘奕言／攝影
旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，在丹娜絲颱風過境時浮台散落漂流至屏東縣沿岸，在限期48小時內仍未清除完成，縣府將依法開罰並停止使用該海域3個月。記者潘奕言／攝影

丹娜絲颱風

延伸閱讀

南市颱風受災戶辦理戶籍登記 免收規費

教育部長視察嘉義校園災情 三江國小屋頂抗風設計11級仍被颱風掀翻

海上遍布光電殘骸 國民黨點名郭智輝負責、潘孟安道歉

颱風毀屏東光電板經濟部扯實驗抗風 陳菁徽：又蠢又壞

相關新聞

風災重創嘉義風雨同舟湧愛心 行善團捐款醫師災區送餐社工送物資

中颱丹娜絲登陸嘉義，挾帶強風大雨，重創嘉義縣市，造成大規模停電、停水、淹水及房屋毀損，縣市政府救災復原中，民間紛紛伸援手...

嘉縣光電受損統計中 待中央公布辦法再協助業者申請

丹娜絲颱風侵襲嘉義縣，不少太陽能光電場遭受損害，有整片場區被大風掀起甚至吹走；嘉義縣經發處表示，目前盤點調查中，待中央公...

屏東佳冬離岸太陽光浮台颱風漂散 旭冬公司期限內未清完縣府開罰

旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，在丹娜絲颱風過境時浮台散落漂流至屏東縣沿岸。縣府今日表示，業者沒有...

影／彰化二水土石流 汽機車受困 警方籲勿進入淹水土石流封鎖路段

彰化縣今天下了整天雨，二水鄉員集路、田中鎮山腳路等多路段都因淹水而拉封鎖線，二水員集路接近靈山寺路段下午還有土石流沖刷下...

草嶺堰塞湖蓄水量比阿公店水庫還多 人員機具到不了持續監控中

雲林縣古坑鄉草嶺村因連日豪雨造成土石崩塌阻斷清水溪流，形成堰塞湖，水利署第四河川分署今連同古坑鄉公所人員上山勘查，初步研...

暴雨釀災！清水溪堰塞湖潰決風險高 竹山鎮傍晚急撤76人

受丹娜絲颱風與連日豪雨影響，清水溪草嶺段於7月8日出現堰塞湖，經水利署第四河川分署判定具潰決風險後，竹山鎮公所今天下午5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。