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嘉縣光電受損統計中 待中央公布辦法再協助業者申請
丹娜絲颱風侵襲嘉義縣，不少太陽能光電場遭受損害，有整片場區被大風掀起甚至吹走；嘉義縣經發處表示，目前盤點調查中，待中央公布相關補償辦法，再協助符合資格業者申請。
經發處表示，嘉義縣光電案場分布以布袋、義竹、東石等鄉鎮為最，廠商調查損失中。學校方面，縣府有發包出去的案場，也是由廠商盤點損失回報。因為鄉鎮市公所也有自行發包的案場，要由公所自行統計。但經發處也會派員調查盤點光電業者損失的態樣。
目前中央對於這次風災造成光電業者損失要如何補償還沒有啟動，縣府只能盤點調查，待中央公布補償的相關規定、流程，必要時縣府再協助業者申請。
目前嘉縣校園光電板受損初估有7所學校，分別是竹村國小太陽能光電板掉落。柳林國小屋頂太陽能板吹落至操場。布新國小太陽能板飛走3片。祥和國小教學大樓屋頂光電板掉落。義竹國中教學大樓頂樓太陽能板飛走。和睦國小太陽能光電及電視顯示幕掉落全毀。秀林國小太陽能板3片毀損。
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