台南遭風災 學甲慈濟宮捐便當送偏遠地區
颱風丹娜絲重創台南，學甲區偏遠地區因停電、交通等因素，獨居戶及老人用餐不便；慈濟宮今天準備上千個便當、慈濟宮董事長王文宗個人再捐1500個晚餐便當，送往災區。
學甲慈濟宮今天午餐時間，準備900個便當及數十箱礦泉水，由董事長王文宗、副董事長劉萬教代表捐給學甲區偏遠地區三慶里，交由里長郭壬貴發送給當地有需要有居民，以解燃眉之急。
王文宗表示，颱風過境後已第3天，但仍有多處道路受阻，部分地區停電、無電信網絡，尤其學甲區偏遠地區更嚴重，停電3天造成冰箱中食物退冰腐爛，昨天晚間接獲郭壬貴求援，得知當地有許多獨居戶及老人，用餐已成問題。
王文宗表示，慈濟宮今天下午再送出晚餐便當到學甲區宅港里、平和里，以及北門區三寮灣，總數約900個；他個人再出資捐出1500個晚餐便當，送到將軍區、七股區、北門區等有需要的社區。
他表示，慈濟宮全力以赴協助需要幫助的人，共體時艱度過難關，也祈求保生大帝保佑大家一切平安。
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