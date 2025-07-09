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影／彰化二水土石流 汽機車受困 警方籲勿進入淹水土石流封鎖路段

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二水員集路接近靈山寺路段下午還有土石流沖刷下來，有汽車受困，土石流景象觸目驚心。圖／民眾提供
二水員集路接近靈山寺路段下午還有土石流沖刷下來，有汽車受困，土石流景象觸目驚心。圖／民眾提供

彰化縣今天下了整天雨，二水鄉員集路、田中鎮山腳路等多路段都因淹水而拉封鎖線，二水員集路接近靈山寺路段下午還有土石流沖刷下來，二輛汽機車受困，土石流景象怵目驚心，幸好二名駕駛都安全脫困。

警方獲報二水員集路接近靈山寺路段今天下午2點有一輛汽車和一輛機車穿越封鎖線後，被困在土石流前方，幸好汽車駕駛自行脫困，機車騎士也等待拖吊車救援，約在3點多脫困。

而二水、田中的八堡圳溪流暴漲，田中復興橋段大水衝上橋面，也非常驚險，警方呼籲，各道路或路橋若有封鎖線，民眾千萬不要硬闖通行，免得發生危險。

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