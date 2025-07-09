風災重創嘉義風雨同舟湧愛心 行善團捐款醫師災區送餐社工送物資

中颱丹娜絲登陸嘉義，挾帶強風大雨，重創嘉義縣市，造成大規模停電、停水、淹水及房屋毀損，縣市政府救災復原中，民間紛紛伸援手。嘉義市嘉邑行善團分別捐贈千萬元給縣市政府；大林慈濟醫師送災民熱食便當；展望會社工發送受災扶助兒童家戶物資，度過困境。

嘉邑行善團理事長鄭秀玉與理監事、執行團隊，分別前往嘉縣府、嘉市政府，各捐贈縣長翁章梁、市長黃敏惠千萬元救災專款，協助災後復原。黃敏惠帶領秘書長陳永豐與相關局處長出席，感謝嘉邑行善團善舉。

嘉市受到來自全國13縣市及國軍的支援，超過300名人力投入協助清理環境，讓嘉市感受到滿滿暖流。市府將持續妥善運用各界資源，秉持公開透明原則，全力推動復原與重建。

台灣世界展望會災後啟動緊急救援，透過社工聯繫確認，截至今天嘉義仍有部分鄉鎮面臨缺水電，多戶家庭房屋結受損，今明2天針對山區及沿海鄉鎮發放140份物資包及飲水，給受災兒童家庭。

另，義竹鄉因停水停電，災民生活陷入困境，不少災民只能依靠乾糧與泡麵果腹。接獲慈濟志工回報災區急需熱食，大林慈濟醫院立即動員，集結院內志工與醫護人員合力備餐，趕製出1500份熱騰騰的便當緊急送往災區，災民感動不已。