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風災重創嘉義風雨同舟湧愛心 行善團捐款醫師災區送餐社工送物資

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉邑行善團理事長鄭秀玉與理監事、執行團隊，前往嘉市政府，捐贈市長黃敏惠千萬元救災專款，協助災後復原。圖／嘉市府提供
嘉邑行善團理事長鄭秀玉與理監事、執行團隊，前往嘉市政府，捐贈市長黃敏惠千萬元救災專款，協助災後復原。圖／嘉市府提供

中颱丹娜絲登陸嘉義，挾帶強風大雨，重創嘉義縣市，造成大規模停電、停水、淹水及房屋毀損，縣市政府救災復原中，民間紛紛伸援手。嘉義市嘉邑行善團分別捐贈千萬元給縣市政府；大林慈濟醫師送災民熱食便當；展望會社工發送受災扶助兒童家戶物資，度過困境。

嘉邑行善團理事長鄭秀玉與理監事、執行團隊，分別前往嘉縣府、嘉市政府，各捐贈縣長翁章梁、市長黃敏惠千萬元救災專款，協助災後復原。黃敏惠帶領秘書長陳永豐與相關局處長出席，感謝嘉邑行善團善舉。

嘉市受到來自全國13縣市及國軍的支援，超過300名人力投入協助清理環境，讓嘉市感受到滿滿暖流。市府將持續妥善運用各界資源，秉持公開透明原則，全力推動復原與重建。

台灣世界展望會災後啟動緊急救援，透過社工聯繫確認，截至今天嘉義仍有部分鄉鎮面臨缺水電，多戶家庭房屋結受損，今明2天針對山區及沿海鄉鎮發放140份物資包及飲水，給受災兒童家庭。

另，義竹鄉因停水停電，災民生活陷入困境，不少災民只能依靠乾糧與泡麵果腹。接獲慈濟志工回報災區急需熱食，大林慈濟醫院立即動員，集結院內志工與醫護人員合力備餐，趕製出1500份熱騰騰的便當緊急送往災區，災民感動不已。

大林慈濟動員人力準備熱食，許多志工、醫護與行政人員前來協助，一條龍式作業，從裝飯、配菜到便當封裝，急診部主任李宜恭也趕來餐廳現場幫忙打包。嘉義慈濟診所主任蔡任弼完成上午門診，隨即投入打包送餐行列。短短不到2小時，上午順利完成720份熱騰騰的便當送災區。

台灣世界展望會社工今明2天針對嘉縣山區及沿海鄉鎮，發放140份物資包及飲水，給受災兒童家庭。圖／展望會提供
台灣世界展望會社工今明2天針對嘉縣山區及沿海鄉鎮，發放140份物資包及飲水，給受災兒童家庭。圖／展望會提供
大林慈濟醫院集結院內志工與醫護人員合力備餐，趕製出1500份熱騰騰的便當緊急送往災區。圖／大林慈濟提供
大林慈濟醫院集結院內志工與醫護人員合力備餐，趕製出1500份熱騰騰的便當緊急送往災區。圖／大林慈濟提供
大林慈濟醫院集結院內志工與醫護人員合力備餐，趕製出1500份熱騰騰的便當緊急送往災區。圖／大林慈濟提供
大林慈濟醫院集結院內志工與醫護人員合力備餐，趕製出1500份熱騰騰的便當緊急送往災區。圖／大林慈濟提供

丹娜絲颱風

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