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台中大雨狂炸...釀豐原三合院磚牆倒塌 屋主用餐受驚嚇

中央社／ 台中9日電

台中市今天雨勢不停，豐原區民生里1處三合院民宅的磚牆倒塌，所幸當時在客廳吃午餐的屋主和家人，僅受到驚嚇；豐原區公所緊急幫忙安置到鄰近旅館，並提供後續協助。

台中市上午下起大雷雨後，整天雨勢不斷。接近中午時分，豐原區民生里1處三合院民宅內的圍牆突然倒塌。里長吳俊德獲報前往查看，發現女主人寢室內的圍牆倒塌，疑因雨勢不斷沖刷，磚牆吸水後崩塌。

吳俊德告訴中央社記者，三合院為土角厝房屋，推估約有60多年歷史，廖家父母與2名兒子在此居住。事發時，父母正在客廳準備用餐，大兒子返家休息，小兒子出門上班。

他說，廖家人聽到一陣巨響，發現房間磚牆倒塌，趕忙向他通報；立法副院長江啟臣服務處接獲消息，也前往關心。

豐原區長洪峰明表示，經現場勘查，廖家其中1間房間磚牆坍塌，還有廚房出現大面積漏水，所幸廖家人都平安，已協助安置旅館，後續持續關心。

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