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雨彈炸南投名間鄉道路一度變黃河 車輛受困泥流

中央社／ 南投縣9日電

南投名間鄉今天雨勢不小，道路因排水系統滿出而成「黃河」，車輛行經就像行舟，所幸隨雨勢減緩消退，名間鄉公所出動清潔隊整理環境；另有車輛因泥流受困，警方趕赴處理。

交通部中央氣象署持續更新豪雨特報，今天南投縣有局部豪雨或大豪雨。南投縣名間鄉「埔中」測站今天凌晨0時至下午3時50分雨量257.5毫米，排行全台第9，台3線指標221.8公里處名間鄉路段下午一度因區域排水滿出，整條馬路彷彿變黃河，但隨雨勢減緩很快消退。

另外，連接南投縣名間鄉、彰化縣二水鄉的員集路多處泥流、事故，兩地警方在兩端拉起封鎖線，但仍有車輛硬闖而在南投、彰化交界處因土石泥流受困，南投縣警察局南投分局名間分駐所趕往處理，幸無人受傷。

名間鄉今天多處積淹水，名間鄉長陳翰立四處勘災，他表示，前往名間鄉殯儀館低窪路段因水位較高，一名長輩駕車行經拋錨受困，消防隊協助脫困；濁水車站周邊淹水漸消退，他第一時間調派清潔隊前往現場清運垃圾與整理環境，請用路人行經放慢車速。

丹娜絲颱風

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