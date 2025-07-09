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暴雨釀災！清水溪堰塞湖潰決風險高 竹山鎮傍晚急撤76人

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖。圖／竹山鎮公所提供
清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖。圖／竹山鎮公所提供

丹娜絲颱風與連日豪雨影響，清水溪草嶺段於7月8日出現堰塞湖，經水利署第四河川分署判定具潰決風險後，竹山鎮公所今天下午5時緊急啟動一級應變中心，並預防性撤離沿岸8里民眾，目前已有45戶76人完成撤離。

水利署下午發布潰決警示，指出堰塞湖若崩潰，恐引發下游暴洪與災害。竹山鎮長陳東睦緊急指示，針對清水溪沿岸低窪地區，包括桶頭、瑞竹、坪頂、鯉魚、福興、德興、中和及中崎等8里，展開預防性撤離作業，並責成各課室與里辦公處完成避難所整備與人員動員。

竹山鎮公所指出，目前撤離居民多數選擇依親安置，鎮內避難處所也同步完成開設準備。考量堰塞湖變化快速，鎮公所與水利署及相關單位保持即時聯繫，滾動調整應變策略。

陳東睦表示，居民安全是第一優先，呼籲民眾切勿靠近河道或停留於高風險區域，並強調若潰決發生，將可能引發劇烈土石流與洪水，後果不堪設想。他也感謝村里長、志工及警義消積極協助動員，協力守護地方平安。

竹山鎮公所提醒，民眾應密切留意官方發布的災防訊息，若發現異常情況，請即刻通報消防局或鎮公所，以利即時應變。

雲林縣古坑鄉草嶺村因連日豪雨造成土石崩塌阻斷清水溪流，形成堰塞湖，水利署第四河川分署今連同古坑鄉公所人員上山勘查，初步研判該堰塞湖屬立即危險等級。圖／草嶺村民蘇大昆提供
雲林縣古坑鄉草嶺村因連日豪雨造成土石崩塌阻斷清水溪流，形成堰塞湖，水利署第四河川分署今連同古坑鄉公所人員上山勘查，初步研判該堰塞湖屬立即危險等級。圖／草嶺村民蘇大昆提供

丹娜絲颱風

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