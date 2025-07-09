暴雨釀災！清水溪堰塞湖潰決風險高 竹山鎮傍晚急撤76人

受丹娜絲颱風與連日豪雨影響，清水溪草嶺段於7月8日出現堰塞湖，經水利署第四河川分署判定具潰決風險後，竹山鎮公所今天下午5時緊急啟動一級應變中心，並預防性撤離沿岸8里民眾，目前已有45戶76人完成撤離。

水利署下午發布潰決警示，指出堰塞湖若崩潰，恐引發下游暴洪與災害。竹山鎮長陳東睦緊急指示，針對清水溪沿岸低窪地區，包括桶頭、瑞竹、坪頂、鯉魚、福興、德興、中和及中崎等8里，展開預防性撤離作業，並責成各課室與里辦公處完成避難所整備與人員動員。

竹山鎮公所指出，目前撤離居民多數選擇依親安置，鎮內避難處所也同步完成開設準備。考量堰塞湖變化快速，鎮公所與水利署及相關單位保持即時聯繫，滾動調整應變策略。

陳東睦表示，居民安全是第一優先，呼籲民眾切勿靠近河道或停留於高風險區域，並強調若潰決發生，將可能引發劇烈土石流與洪水，後果不堪設想。他也感謝村里長、志工及警義消積極協助動員，協力守護地方平安。