救災不分顏色...不只高雄 新北和桃園馳援台南拚災後重建

受丹娜絲颱風過境影響，台南市許多區域遭遇強風暴雨侵襲，許多地區都傳出道路阻塞、樹木傾倒、門窗損毀、車棚掀開與圍牆倒塌等災情，尤其溪北部分地區目前仍有電力尚未回復。

新北市與桃園市，為協助台南市恢復家園，今天派救援隊趕赴台南，協助清理災後環境，市長黃偉哲也特地表達感謝。

黃偉哲說，感謝新北市跟桃園市遠道而來支援人力與車輛機具，過去在新冠肺炎期間，台南市也曾派環保局的清消車前往桃園支援，在發生災難的時候，彼此展現城市互助的精神；有了這些人力機具，災後的復原工作將可加快速度，市民也可以盡快回復正常生活。

黃偉哲表示，颱風過後大北門區和大新營區的復原工作持續進行，在國軍弟兄、義警、義消、志工、區公所，與台電的維修人員不眠不休地努力下，市容、水電供應都逐漸回復，目前主要道路都已經清除障礙物、恢復暢通，市府清除道路的障礙物，將繼續從主幹道推進到巷道內，必須讓道路暢通方能派大型機具進入協助市民恢復家園。

環保局表示，本次新北市來台南協助救援，共出動人員17人，並支援5台抓斗車、5台山貓，桃園市也出動人員4人及2台抓斗車，救援期間將協助環保局各區隊的清運作業；環保局也會調派其他區的清潔隊至溪北，盡全力投入市容復原工作，讓市民盡早恢復日常生活。

市府副秘書長殷世熙代表接見新北市、桃園市救援人員，感謝新北市、桃園市派遣救援隊並帶著大型機具來台南協助，救援隊將協助大新營區的環境清理，讓市容恢復，市府的復原工作將會更快完成。