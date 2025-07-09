嘉縣遭風災肆虐 東石鄉卻有25公尺高樹屹立不搖 專家：幸運樹

嘉義縣這次受到丹娜絲颱風強襲，災情慘重，尤其是電桿逾600支遭14級強風吹斷，但是在東石鄉栗子崙卻有棵高約25公尺畢直大樹，屹立不搖。嘉大森林系副教授張坤城表示，這棵是南洋杉，並非強勢樹種，能在這次風災中倖存下來，只能以幸運來形容。

丹娜絲颱風過境強風侵襲嘉義縣造成災情，尤其沿海地區沿途可見電桿遭強風吹斷慘狀，也造成嘉義縣14萬9千多戶斷電；但在嘉157線東石鄉栗子崙聚落卻有棵大樹畢直立在路旁，似乎不受到強風影響，令村民嘖嘖稱奇。

東石鄉代鄭存佑說，這次大家都有感受到強風威力，沒想到栗子崙這棵杉樹竟然不受影響，實在令人稱奇，可能是「疾風知勁草」，展現樹木強韌本性，才能安度這次風災。

據他了解，這棵樹至少有30年歷史，矗立在嘉157線旁成為栗子崙地標。平常屋主不在這住，偶而才會回來。

嘉大森林系副教授張坤城表示，這棵是南洋杉，並不是強靱樹種，反而是比較容易折斷，可能是單一支生長習性，沒有主要分叉，塔形樹形，受風的面積比較小，其實面對強風樹幹還是脆弱，嘉大校園裡也有南洋杉這次風災就斷了好幾棵，這棵成長筆直受風面積小，能夠撐下來是幸運的。