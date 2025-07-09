影／南投八卦山爆發洪流 鴨子飛離洪水卻瞬間奪命畫面曝光

受到連日強降雨侵襲，南投縣名間鄉、竹山鎮、水里鄉今天陸續傳出嚴重淹水災情，部分地區路段封閉、民宅泡水。名間鄉炭寮村農水路已被紅色濁流全面淹沒，一隻鴨子在洪水中掙扎拍翅想要逃離，卻瞬間遭洪流吞沒，畫面相當驚悚。

名間鄉新民村、炭寮村、濁水村及中正村災情尤其明顯，村長第一時間向鄉公所與縣府通報，展開災情通報與初步疏導作業。名間鄉長陳翰立表示，鄉內低窪地區、員集路沿線以及鄉內殯儀館周邊皆有淹水情形，部分道路無法通行。今日稍早，一輛汽車就在殯儀館前低窪地段受困，所幸消防人員及時將駕駛人救出，避免意外發生。

此外，濁水大排因雨勢過猛發生倒灌，導致數戶民宅進水，當地居民邊清理邊喊「天公伯不要再下雨了」。陳翰立指出，濁水大排是名間市區的重要排水幹線，呼籲縣府儘速檢討排水規劃，避免災情再度發生。他也建議針對山區農水道路設置警示標誌，以防未來大雨時民眾誤闖涉險。

不只名間災情慘重，竹山鎮集山路二段亦有民宅多次淹水，居民不堪其擾。南投市貓羅溪沿岸低窪區域亦出現積水；水里鄉玉峰村投58線縣道3.5至4.0公里處，往鹿谷方向路段淹水深達5至10公分，溪水暴漲湍急，相關單位已啟動預警性封閉，提醒用路人繞道行駛，確保行車安全。