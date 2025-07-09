台南加速災後重建整復 高雄、新北、桃園等縣市伸援手

丹娜絲颱風挾帶強風豪雨重創台南溪北地區，尤其，後壁、東山、白河及鹽水區災情慘重，南市府今除全面動員投入災後復原作業外，高雄市、新北市及桃園市政府也紛紛伸出援手，調動人力與機具協助台南災後清理與整復，今下午也從新營出發前往各地支援。

環保局長許仁澤說明，新北市政府及桃園市政府共計出動約23人、7台抓斗車、5台山貓，協助災後重建，主要將針對垃圾、樹枝，危及到市民安全的部分會優先處理，後續還有很多環境清理會逐步進行，像是房屋碎木、殘片等，民眾可先行堆置，環保局會協助清理。

他也提到，災後復原工作重點以北門、鹽水、七股、後壁、新營、白河、東山及學甲等區為主，目前主幹道的障礙物已清除，會繼續從主幹道推進到巷道內，讓道路暢通後，大型機具才能進入協助市民恢復家園。