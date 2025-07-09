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豪雨災損 彰化公布淹水補助最高1萬、稅負減免辦法

中央社／ 彰化9日電

彰化縣長王惠美今天在臉書（Facebook）公布淹水補助，50公分以上補助最高1萬元；房屋、土地或車輛等財產損害，可於30日內申請減免稅負。

王惠美於臉書表示，因應這次間歇性豪大雨，淹水50至100公分每戶補助新台幣5000元，100公分以上每戶補助1萬元。

民眾申請時須提供災害救助勘查表及照片（門牌及淹水照）、戶籍謄本影本、房屋合法建物證明（房屋建物謄本影本或水電瓦斯繳費單據影本）、郵局存摺封面影本、身分證影本及其他佐證資料等。

有網友留言提問，返家水已退如何拍照量測，有人認為50公分以上才有補助太嚴苛，另有網友認為只有一點補助於事無補，不如將經費花在增設應急設備，盼縣府逐步改進。

彰化縣府社會處表示，彰化縣災害救助金核發標準是依照中央法規訂定，受災戶可提供淹水水痕等照片佐證申請補助，會從寬認定，有疑問可洽詢社會處（04）7532388、（04）7532235。

此外，彰化縣地方稅務局發布訊息指出，針對因豪雨造成房屋損壞、土地流失或車輛毀損等財產損害，民眾可於災害發生之日起30天內，檢附受災照片或其他相關證明文件申請減免稅負，保障自身權益。

稅務局表示，房屋遭受重大災害毀損面積占整棟面積達3成以上、不及5成，房屋稅減半徵收；毀損面積達5成以上，必須修復才能使用，免徵房屋稅。

汽車及151cc以上機車如因災害受損無法使用，應向監理機關辦理報停或報廢登記，依監理機關通報資料，退還車輛無法使用期間溢繳的牌照稅。

至於土地因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用時，免徵地價稅；查定課徵的娛樂稅代徵人，因災害而遭受損害，可扣除未營業天數辦理減徵娛樂稅。

稅務局表示，民眾可至財政部稅務入口網或地方稅務局網站查詢，以及線上申請稅捐減免；個人或營利事業財物因災害損毀涉及所得稅、營業稅、貨物稅或菸酒稅，可至財政部稅務入口網申請減免，有疑問可洽免費服務電話0800-000-321。

丹娜絲颱風

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