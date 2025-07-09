草嶺堰塞湖水利署發布潰決警示 下游民眾視情況撤離

雲林縣古坑鄉草嶺村因劇烈降雨影響，發生邊坡崩塌滑落阻塞河道，形成堰塞湖。水利署今天向雲林古坑和林內、嘉義梅山、南投竹山等4鄉鎮發布潰決警示，必要時撤離沿岸民眾。

雲林縣古坑鄉草嶺村因連日降雨影響，發生邊坡崩塌滑落阻塞河道，形成堰塞湖。水利署第四河川分署今天會同雲林縣政府、古坑鄉公所人員及草嶺村村長等人前往現場勘查，並研擬緊急應變措施。

雲林縣政府發布新聞稿提醒下游地區居民，特別是林內鄉坪頂村及南投縣竹山鎮桶頭地區民眾，務必隨時留意河川水位與流量變化，若發現異常情形，須立即撤離，確保生命安全。

第四河川分署指出，昨天傍晚接獲通報，清水溪可能發生堰塞湖，立即查詢草嶺下游清水溪橋水位站水位，發現20分鐘下降1.2公尺情形，立即請草嶺志工查處回報，確認草嶺有形成堰塞湖。

第四河川分署表示，目前正在現場了解堰塞湖壩體規模及回水影響範圍，研擬進一步處理方案。