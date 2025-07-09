丹娜絲颱風重創嘉義 嘉邑行善團捐千萬助災害復原

丹娜絲颱風造成嘉義縣全境多處嚴重災情，嘉邑行善團今天由理事長鄭秀玉與董監事代表捐助1000萬元，協助嘉義縣政府進行災害救助，縣長翁章梁致贈感謝狀並感謝嘉邑行善團愛心善舉。

嘉邑行善團這次災害發生後立即提供肉粽4000多顆及2000個便當給義竹鄉、竹崎鄉、中埔鄉及水上鄉、鹿草鄉居民，今天更加碼捐贈1000萬元協助災後復原。

翁章梁表示，這次颱風影響很大，沿海地區蚵棚倒塌、農作泡水，溫室倒塌、整體農損嚴重，各鄉鎮出現大量路樹倒塌，建物損毀，且停電情形為歷年來最嚴重的電力災情。