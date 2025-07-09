聽新聞
0:00 / 0:00
丹娜絲颱風重創嘉義 嘉邑行善團捐千萬助災害復原
丹娜絲颱風造成嘉義縣全境多處嚴重災情，嘉邑行善團今天由理事長鄭秀玉與董監事代表捐助1000萬元，協助嘉義縣政府進行災害救助，縣長翁章梁致贈感謝狀並感謝嘉邑行善團愛心善舉。
嘉邑行善團這次災害發生後立即提供肉粽4000多顆及2000個便當給義竹鄉、竹崎鄉、中埔鄉及水上鄉、鹿草鄉居民，今天更加碼捐贈1000萬元協助災後復原。
翁章梁表示，這次颱風影響很大，沿海地區蚵棚倒塌、農作泡水，溫室倒塌、整體農損嚴重，各鄉鎮出現大量路樹倒塌，建物損毀，且停電情形為歷年來最嚴重的電力災情。
鄭秀玉說，理監事團隊昨天接獲通報，有5個鄉鎮因沒有電力而無法煮飯，因此立刻帶肉粽跟便當去探視災民，也透過捐錢方式，除了拋磚引玉邀請更多人投入公益，一起幫助嘉義縣市復原，也秉持創辦人「持善念、做善行」精神，將民眾給協會的捐款運用在刀口上，只要哪裡需要行善團，我們就會去做。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言