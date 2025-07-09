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丹娜絲颱風重創嘉義 嘉邑行善團捐千萬助災害復原

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
丹娜絲重創嘉義，嘉邑行善團捐千萬助災害復原。圖／嘉義縣政府提供
丹娜絲重創嘉義，嘉邑行善團捐千萬助災害復原。圖／嘉義縣政府提供

丹娜絲颱風造成嘉義縣全境多處嚴重災情，嘉邑行善團今天由理事長鄭秀玉與董監事代表捐助1000萬元，協助嘉義縣政府進行災害救助，縣長翁章梁致贈感謝狀並感謝嘉邑行善團愛心善舉。

嘉邑行善團這次災害發生後立即提供肉粽4000多顆及2000個便當給義竹鄉、竹崎鄉、中埔鄉及水上鄉、鹿草鄉居民，今天更加碼捐贈1000萬元協助災後復原。

翁章梁表示，這次颱風影響很大，沿海地區蚵棚倒塌、農作泡水，溫室倒塌、整體農損嚴重，各鄉鎮出現大量路樹倒塌，建物損毀，且停電情形為歷年來最嚴重的電力災情。

鄭秀玉說，理監事團隊昨天接獲通報，有5個鄉鎮因沒有電力而無法煮飯，因此立刻帶肉粽跟便當去探視災民，也透過捐錢方式，除了拋磚引玉邀請更多人投入公益，一起幫助嘉義縣市復原，也秉持創辦人「持善念、做善行」精神，將民眾給協會的捐款運用在刀口上，只要哪裡需要行善團，我們就會去做。

嘉義縣長翁章梁致贈感謝狀並感謝嘉邑行善團愛心善舉。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁致贈感謝狀並感謝嘉邑行善團愛心善舉。圖／嘉義縣政府提供

丹娜絲颱風

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