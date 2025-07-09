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丹娜絲強襲！台南市警局頂樓光電板大片掉落 砸毀9輛警車2輛自用車

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
位於新營區的台南市警察局頂樓光電板都被吹落，砸毀一樓中庭的警車、警局服務人員的自用車，光電板總計擊中9輛警車、2輛自用車。記者袁志豪／翻攝
位於新營區的台南市警察局頂樓光電板都被吹落，砸毀一樓中庭的警車、警局服務人員的自用車，光電板總計擊中9輛警車、2輛自用車。記者袁志豪／翻攝

丹娜絲颱風強襲，重創台南，在狂風洗禮下，造成許多行政區房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，位於新營區的台南市警察局頂樓光電板都被吹落，砸毀一樓中庭的警車、警局服務人員的自用車，光電板總計擊中9輛警車、2輛自用車，所幸無人受傷。

台南市一年中有2181小時日照，市長黃偉哲推出「綠能屋頂、種電收益」陽光電城政策，要求各局處機關應盤點所屬辦公廳舍，推動增設太陽光電場域，並把推動成效視為考核首長績效的依據，要使全市綠能產業更加蓬勃發展，讓台南成為綠能科技重鎮。

位於新營區中正路的台南市警察局配合市府政策，也在5樓頂樓裝設太陽光電板，然而這次在丹娜絲颱風強風吹襲下，大片光電板掉落警察局中庭停車場，砸毀警用車輛9輛、警察服務人員車輛2輛，所幸當下無人受傷。

據了解，光電板是警察局租借場地給廠商裝設，所產生的電力則由廠商再出售給台電公司；經市警局與太陽光電廠商聯繫光電板掉落，對方警察局先至新營區車輛維修廠進行估價報出險，廠商承保的保險公司將通知警察局處理後續維修賠償問題。

位於新營區的台南市警察局頂樓光電板都被吹落，砸毀一樓中庭的警車、警局服務人員的自用車，光電板總計擊中9輛警車、2輛自用車。記者袁志豪／翻攝
位於新營區的台南市警察局頂樓光電板都被吹落，砸毀一樓中庭的警車、警局服務人員的自用車，光電板總計擊中9輛警車、2輛自用車。記者袁志豪／翻攝
位於新營區的台南市警察局頂樓光電板都被吹落，砸毀一樓中庭的警車、警局服務人員的自用車，光電板總計擊中9輛警車、2輛自用車。記者袁志豪／翻攝
位於新營區的台南市警察局頂樓光電板都被吹落，砸毀一樓中庭的警車、警局服務人員的自用車，光電板總計擊中9輛警車、2輛自用車。記者袁志豪／翻攝
位於新營區的台南市警察局頂樓光電板都被吹落，砸毀一樓中庭的警車、警局服務人員的自用車，光電板總計擊中9輛警車、2輛自用車。記者袁志豪／翻攝
位於新營區的台南市警察局頂樓光電板都被吹落，砸毀一樓中庭的警車、警局服務人員的自用車，光電板總計擊中9輛警車、2輛自用車。記者袁志豪／翻攝

丹娜絲颱風

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