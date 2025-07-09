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南市颱風受災戶辦理戶籍登記 免收規費

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

因應114年7月6日丹娜絲颱風造成臺南市部分地區嚴重災情，為減輕臺南市民受災後之規費負擔，臺南市政府宣布，自即日起，災民前往本市各戶政事務所辦理各項戶籍登記及申請證明文件，如因颱風導致遺失或損毀而需換（補）領戶籍資料、國民身分證、戶口名簿、門牌證明或鋁製門牌者，皆可免收規費。

南市府表示，此項措施旨在減輕受災市民的經濟負擔，加速災後重建腳步，讓受災民眾能儘速取得重要身分證明文件，恢復正常生活。期盼透過這項免收規費的政策，展現市府對市民的關懷與支持，共同度過難關。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市府高度關注本次颱風所帶來的災情，除迅速展開各項災後復原工作外，也期盼藉由減免戶政規費，減輕受災市民的生活壓力。我們會持續守護市民的安全與權益，協助大家早日重建家園。

民政局局長姜淋煌說明，本次免規費措施係為展現市府關懷災民的具體行動，戶政體系也將持續強化服務彈性與應變能力，確保每位市民在災後都能獲得即時且溫暖的協助。

聚傳媒

丹娜絲颱風

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