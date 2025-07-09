丹娜絲重創嘉義市 卓榮泰院長南下視察災後復原

行政院院長卓榮泰8日南下嘉義市，嘉義市長黃敏惠偕同秘書長以及嘉義市府局處長與卓榮泰院長視察察丹娜絲颱風侵襲後的災後復原狀況，首站抵達尚未復電的水源地並聽取台灣電力公司簡報，評估電力復原情況。黃敏惠市長也於會中向台電要求調派人力，加速搶修復電，卓榮泰院長亦表示中央會全力支援地方復原作業。隨後，黃敏惠市長也至嘉義公園視察，並感謝花蓮特搜隊以及各縣市夥伴的全力支援。

黃敏惠市長表示，丹娜絲颱風強襲嘉義，對嘉義地區、特別是人口密集的嘉義市帶來重大衝擊。面臨重創，嘉義市府第一時間向中央請求支援，也感謝全國縣市響應，主動派員支援，至8日已有12縣市調度人力、機具前來協助，高雄市陳其邁市長也親自來訪關心，並加派人力與資源前來協助，展現全台縣市間的互助情誼。

黃敏惠市長提到，嘉義市目前已有超過300名外縣市支援人力陸續進駐協助清理，國軍部分也已派遣140位官兵協助，感謝行政院及各部會的支援，但嘉義市地區仍有部份尚未復電，停電影響民生重大，希望中央與台電能予以協助，讓民眾能回歸生活秩序、維持生活機能。黃敏惠市長在當場向台電董事長要求加強調派人力，儘速搶修復電，希望在市府與台電合作下，讓民眾生活儘速回復正常。

黃敏惠市長表示，嘉義市政府團各局處同仁連日以來不間斷的投入、全力動員，投入排除重要交通幹道與節點障礙、盡速恢復民生設施運作。嘉義市特種搜救隊、義勇特種搜救隊與新竹縣市義勇特搜集結後，立刻投入水源地倒伏樹木排除，以利台電進駐搶修復電，以及北興國中周邊路樹排除及災害搶險作業，持續與各縣市政府特搜團隊動員協助恢復市容。

行政院長卓榮泰指出，沿途進入嘉義市區時，即看見博愛路二段一帶多處路樹傾倒、交通受阻，狀況嚴重，顯示地方處理壓力沉重。已立即指示中央災害應變中心再次調度人力與機具，協助嘉義市府強化清除作業，除指示台電盡速搶修恢復供電外，同時也提醒施工過程中應確保人員安全。

台電董事長曾文生表示，此次颱風為極為罕見的氣象路徑，導致嘉義市電力系統受到嚴重衝擊，停電戶數一度高達12萬戶，創下歷來新高。台電動員調派各縣市支援團隊投入搶修，30小時內已成功恢復大多數區域供電，截止8日剩餘約600戶待修，預計8日晚將能全數復電。感謝嘉義市民的體諒與配合，未來將持續優化緊急應變能量，並強化與地方政府的聯繫機制，確保面對災害時，能在最短時間內回復城市機能。

聚傳媒