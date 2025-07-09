中部豪大雨造成海線多處災情 盧秀燕啟動三級應變中心並勘災

連日來，中部地區的豪大雨造成多處災情，台中市長盧秀燕當中央氣象署發布豪雨特報，得知沙鹿、龍井及大雅區部分道路有短暫積水，立即啟動災害三級應變中心，並派遣人員機具處置警戒，今天中午前大部分積水均已消退。

台中市府指出，今晨受低壓帶及西南風影響，海線地區今日上午沙鹿、龍井及大雅的雨量達每小時60毫米，造成部分道路短暫積水，建設局淹水監測器觀測即時監測到有積水情形後，立即派員至現場處置警戒，雨勢減小後積水迅速消退。

市長盧秀燕抵達現場時表示，「家戶第一優先，優先掌握家戶狀況，以家戶不進水為原則！」因颱風丹娜絲前後外圍環流影響，經過台灣後造成近期天氣不穩定，已指示民政局、水利局、建設局、消防局、區公所提高警覺。

民政局表示，台中市海線地區因強降雨導致多處積水情形，共造成13處民宅局部積水，包括沙鹿3戶、清水4戶、梧棲3戶及龍井3戶， 除清水區南社路1戶緊鄰魚塭，因逢間歇性大雨及潮汐影響，目前現場積水尚未消退，其餘 12戶在中午前均已退水。經現場評估協助撤離清水1戶2人前往依親、沙鹿1戶由家人接回安置。

水利局說，目前全市已完成排水系統清疏超過503公里，包括區域排水50公里、雨水下水道及明暗渠19公里、野溪11.5公里，另環保局清疏水溝達423公里，維持排水暢通。