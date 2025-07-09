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雨炸鹿港… 演成丢垃扱大戰 被形容是史詩級災難
彰化縣昨天被雷雨轟炸，鹿港鎮更是重災區，各家戶忙著清理家園，昨晚約有400名鎮民如同趕市集，搶著前往鹿港民俗文物館前廣場倒垃圾，還有民眾騎機車追著清潔車，被網友形容是「史詩級災難」。鹿港鎮公所清潔隊表示，今天沿線雖未收運垃圾，但調派3輛清潔車專車收運。
鹿港鎮昨天幾乎泡在水裡，很多家戶都進水，造成家具損壞、垃圾漂流，造成垃圾量暴增，很多民眾趁著昨天晚間雨停後， 紛紛前往鹿港鎮夜間垃圾收運定點鹿港民俗文物館前廣場倒垃圾，現場湧來約400名民眾，大包小包載到廣場，甚至必須排著長龍，有的費了約20分鐘 才順利倒垃圾。
鹿港鎮公所清潔隊表示，昨天下午因各家戶忙著清理家園，也心也無暇倒垃圾，清潔隊因此停止下午線的沿線收運垃圾，並宣導各家戶晚間前往鹿港民俗文物館前廣場倒垃圾，清潔隊也再增加一組清潔車及資源回收車，合計運載6車次的一般垃圾車，5車次的資源回收物，總收運垃圾共104.5公噸，約較平日暴增20公噸。
鹿港鎮今天沒有沿線收運垃圾，但為顧及鎮民持續清理家園的需要，清潔隊表示，今天仍安排3輛清潔車，前往老街等地點收運垃圾，盡量滿足民眾的需要，至於明天則恢復正常清運。
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