影／彰化二水、田中多鄉鎮暴雨 水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛
彰化縣二水鄉、田中鎮、二林鎮等地今天中午仍是傾盆大雨，許多道路淹水拉起封鎖線，台鐵二水源泉站也淹水，集集線火車停駛中，水淹過鐵軌和平交道，有些農民冒雨騎機車通過險象環生，還有汽車在員集路因淹水無法通行而調頭。
南彰化各鄉鎮今天下午仍是一片水鄉澤國景象，二水員集路、田中鎮山腳路等許多路段都因積水而拉起封鎖線警戒，台鐵二水鄉集集火車路段都淹水，二水鄉倡和路口下午1點多封鎖到水森路口，因上游南投靈山寺前土石流，員集路、水森路口往南投名間也都管制。
二水鄉因員集路淹水，水還淹過台鐵鐵軌，集集線火車二水源泉站也淹水，2911和2912車次都停駛，大約要到下午3點多才能視狀況復駛，而鐵道旁員集路也因淹水封路無法公路接駁。
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