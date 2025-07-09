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彰化二水、田中多鄉鎮暴雨水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

草嶺堰塞湖有立即危險 水利署發布潰決警示「跟時間賽跑」

影／彰化二水、田中多鄉鎮暴雨 水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二水鄉今天下午仍有斷斷續續大雨，導致台鐵集集線鐵道也都淹水，有二班列車停駛。圖／民眾提供
二水鄉今天下午仍有斷斷續續大雨，導致台鐵集集線鐵道也都淹水，有二班列車停駛。圖／民眾提供

彰化縣二水鄉、田中鎮、二林鎮等地今天中午仍是傾盆大雨，許多道路淹水拉起封鎖線，台鐵二水源泉站也淹水，集集線火車停駛中，水淹過鐵軌和平交道，有些農民冒雨騎機車通過險象環生，還有汽車在員集路因淹水無法通行而調頭。

南彰化各鄉鎮今天下午仍是一片水鄉澤國景象，二水員集路、田中鎮山腳路等許多路段都因積水而拉起封鎖線警戒，台鐵二水鄉集集火車路段都淹水，二水鄉倡和路口下午1點多封鎖到水森路口，因上游南投靈山寺前土石流，員集路、水森路口往南投名間也都管制。

二水鄉因員集路淹水，水還淹過台鐵鐵軌，集集線火車二水源泉站也淹水，2911和2912車次都停駛，大約要到下午3點多才能視狀況復駛，而鐵道旁員集路也因淹水封路無法公路接駁。

二水鄉今天下午仍有斷斷續續大雨，台鐵鐵道旁也都淹水，民眾冒險騎機車涉水而過。圖／民眾提供
二水鄉今天下午仍有斷斷續續大雨，台鐵鐵道旁也都淹水，民眾冒險騎機車涉水而過。圖／民眾提供
二水鄉今天下午仍有斷斷續續大雨，員集路淹水，汽車無法通行而調頭。圖／民眾提供
二水鄉今天下午仍有斷斷續續大雨，員集路淹水，汽車無法通行而調頭。圖／民眾提供
田中山腳路旁的農田水淹上路面，封鎖道路，難以通行。圖／民眾提供
田中山腳路旁的農田水淹上路面，封鎖道路，難以通行。圖／民眾提供

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