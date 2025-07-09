影／彰化二水、田中多鄉鎮暴雨 水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

彰化縣二水鄉、田中鎮、二林鎮等地今天中午仍是傾盆大雨，許多道路淹水拉起封鎖線，台鐵二水源泉站也淹水，集集線火車停駛中，水淹過鐵軌和平交道，有些農民冒雨騎機車通過險象環生，還有汽車在員集路因淹水無法通行而調頭。

南彰化各鄉鎮今天下午仍是一片水鄉澤國景象，二水員集路、田中鎮山腳路等許多路段都因積水而拉起封鎖線警戒，台鐵二水鄉集集火車路段都淹水，二水鄉倡和路口下午1點多封鎖到水森路口，因上游南投靈山寺前土石流，員集路、水森路口往南投名間也都管制。