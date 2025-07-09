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台南停電救急 移動式太陽光儲設備提供鹽水區充電

中央社／ 台南9日電

颱風丹娜絲掃過台南造成多處災情，今天仍有部分地區電力未恢復正常供應，鹽水區昨天起設置4座充電站提供民眾服務，其中2座獲民間廠商支援的移動式太陽光儲設備貢獻良多。

鹽水區長陳文琪今天告訴中央社記者，此次颱風造成不少停電狀況，造成民眾很大困擾，鹽水區公所昨天在市長黃偉哲協助下獲得支援，由鼎硯工程公司在歡雅里永安宮與汫水國小各設1座充電站，加上中華電信鹽水服務據點，以及消防局鹽水分隊，共有4處充電站提供民眾免費使用。

陳文琪表示，昨天有里長在廣播系統因停電無法使用情況下，逐戶提醒民眾可以使用充電站，就有民眾家中病人需要抽痰，在設備電源即將耗盡時，正好太陽光儲設備抵達，立即將抽痰器在現場充電，解燃眉之急。

陳文琪說，還有許多民眾帶著手機或行動電源前往充電，鼎硯工程也承諾無償提供設備，直到台電修復當地用電再撤走。

陳文琪表示，根據鼎硯工程能源管理系統，太陽光儲設備抵達現場後展開10片太陽能板，雖是陰天但仍有微弱發電，底座儲能電池備有20度電容量；經過民眾一晚使用，至隔天早上8時許還留有3到4成電量，可見太陽能與儲能搭配，可穩定提供社區緊急用電。

她說，這套太陽光儲設備由鼎硯工程與工研院綠能所合作，在沙崙智慧綠能科學城完成開發，備有8處插座可用，有需要的民眾可自備插頭與充電線，使用完後拔除電源留給下一個人使用，並注意自身財物安全。

丹娜絲颱風

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