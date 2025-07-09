聽新聞
0:00 / 0:00
台中暴雨多處積水 盧秀燕赴海線勘災下令「加強戒備」
丹娜絲颱風已遠離台灣，但中部地區今下起大雨，台中市區和海線都有多處淹水。建設局與水利局啟動災害三級應變中心，並派遣人員機具警戒；台中市長盧秀燕也趕赴海線勘災，指示各局處持續加強戒備防範，維護市民安全。
盧秀燕表示，颱風丹娜絲過境台灣，受外圍環流影響，造成天氣不穩定，已指示民政局、水利局、建設局、消防局、區公所提高警覺，市府也將針對道路退水較慢地段優先施作改善。盧強調，「家戶第一優先，優先掌握家戶狀況，以家戶不進水為原則」。
民政局長吳世瑋表示，台中海線地區因強降雨導致多處積水，共13處民宅局部積水，包括沙鹿3戶、清水4戶、梧棲3戶及龍井3戶， 除清水區南社路1戶緊鄰魚塭，因逢間歇性大雨及潮汐影響，目前積水未退，其餘 12戶在中午前均已退水。經現場評估協助撤離清水1戶2人前往依親、沙鹿1戶由家人接回安置。
建設局指出，今日上午沙鹿區、龍井區及大雅區雨量達每小時60毫米，造成部分道路短暫積水，建設局即時監測到有積水情形，立即派員到場處置警戒，雨勢減小後積水迅速消退；另神岡區堤南路(國1下方涵洞)積水約20公分，現場啟動抽水機，並派員警戒讓車輛通行。
建設局提到，台中市車行地下道目前共16座，皆已完成機電設備及抽水設備測試運轉，並以智慧應用監視器及水位感測器，隨時遠端監控地下道水位。針對大肚和美跨河橋梁、埤豐橋改建、東豐快、台中巨蛋等興建工程加強圍籬及施工材料加固，確保安全。
水利局提到，全市已完成排水系統清疏超過503公里，包括區域排水50公里、雨水下水道及明暗渠19公里、野溪11.5公里，另環保局清疏水溝達423公里，維持排水暢通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言