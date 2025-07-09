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停電又豪雨...雪上加霜 連兩天未停班課災民灌爆嘉義縣長臉書

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣電力災情嚴重，一度超過12萬戶停電。大寮、新塭、頭橋與和睦等4座變電所全數停擺，其中新塭甚至出現多處輸電鐵塔倒塌、超過300支配電電桿損毀，為歷來最嚴重電力災情之一。圖／嘉縣府提供
嘉縣電力災情嚴重，一度超過12萬戶停電。大寮、新塭、頭橋與和睦等4座變電所全數停擺，其中新塭甚至出現多處輸電鐵塔倒塌、超過300支配電電桿損毀，為歷來最嚴重電力災情之一。圖／嘉縣府提供

丹娜絲颱風6日深夜從嘉義縣布袋鎮登陸，全縣災情慘重，災後搶修復原中，逾3萬戶停電逾3天，今天又遭豪雨侵襲，災情雪上加霜，由於昨今天嘉縣上班上課，許多災民上縣長翁章梁臉書怨說，「沒水、沒電、沒訊號，怎麼上班」；翁章梁說，台電力拚晚間復電。

13級強風，造成許多鄉鎮市鐵皮房屋倒塌，強風重創，清晨起又豪大雨不斷，嘉義氣象站統計，24小時以梅山鄉累計降雨239.57毫米最多，其次大林鎮222毫米，第3名民雄鄉210.5毫米；截至昨天仍有5萬多戶停電，縣長翁章梁宣布昨今天都正常上班上課，讓無電可用災民氣炸。

翁章梁家鄉義竹鄉新店村災民說，「新店像棄嬰，電線桿倒一堆，我們下一餐在那裡都不知道」、「停電3天，看不到車子進來搶修。」災民批沒水沒電，要怎麼上班上課？有災民請假清理家園，災損無法估計，網友灌爆翁章梁臉書，「隔壁台南停班課，嘉縣有沒有評估影響程度。」

縣長翁章梁說，行政院長卓榮泰來嘉縣勘災，台電向院長報告，希望今晚9時，能夠把倒塌電塔主結構弄好，陸陸續續就可以恢復供電。

翁章梁表示，電力災情嚴重，嘉縣一度超過12萬戶停電。大寮、新塭、頭橋與和睦等4座變電所全數停擺，其中新塭甚至出現多處輸電鐵塔倒塌、超過300支配電電桿損毀，為歷來最嚴重電力災情之一。台電啟動全力搶修機制，動員超過800人力投入復電，請鄉親們體諒搶修人員辛勞，耐心等待，一起度過這段艱困時刻。

嘉縣長翁章梁昨天陪同行政院長卓榮泰勘災。圖／嘉縣府提供
嘉縣長翁章梁昨天陪同行政院長卓榮泰勘災。圖／嘉縣府提供
嘉縣電力災情嚴重，一度超過12萬戶停電。大寮、新塭、頭橋與和睦等4座變電所全數停擺，其中新塭甚至出現多處輸電鐵塔倒塌、超過300支配電電桿損毀，為歷來最嚴重電力災情之一。圖／嘉縣府提供
嘉縣電力災情嚴重，一度超過12萬戶停電。大寮、新塭、頭橋與和睦等4座變電所全數停擺，其中新塭甚至出現多處輸電鐵塔倒塌、超過300支配電電桿損毀，為歷來最嚴重電力災情之一。圖／嘉縣府提供

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