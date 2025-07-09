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快訊／草嶺堰塞湖有立即危險 水利署發布潰決警示「跟時間賽跑」
雲林縣古坑鄉草嶺村因連日豪雨造成土石崩塌阻斷清水溪流，形成堰塞湖，水利署第四河川分署今連同古坑鄉公所人員上山勘查，初步研判該堰塞湖屬立即危險等級，下午1時30分已向雲林古坑、林內、嘉義梅山、南投竹山等四鄉鎮發布潰決警示，必要時撤離沿岸民眾，分署長李友平表示，目前正在跟時間賽跑，會審慎因應。
第四河川分署昨天傍晚接獲通報清水溪上游有堰塞湖，經查清水溪橋水位站在20分鐘內水位下降1.2公尺，表示上游的水減少，才會明顯下降，證實清水溪流確實被土體崩落阻斷，形成堰塞湖，立即成立應變小組，今天上午與古坑鄉公所、開口廠商到場勘查，了解土體規模、蓄水量，研擬後續處置作為。
李友平表示，今天雲林雨量很大，堰塞湖的水量快速增加，經現地初步調查研判，此堰塞湖屬立即危險等級，擔心有潰決風險，下午13時30分已向下游雲林古坑、林內、嘉義梅山、南投竹山等四鄉鎮公所及當地縣市政府發布堰塞湖潰決警示，建議下游沿岸縣政府及鄉鎮公所預為整備，若有必要建請依據「水災危險潛勢地區疏散撤離標準作業程序」辦理必要措施。
1999年921地震引起崛畓山大規模走山，崩落的土石在清水溪上游形成堰塞湖「草嶺潭」，後水利署在草嶺潭開洞引流湖水，直到2001年颱風豪雨沖垮土體，草嶺潭因而消失，沒想到經過20多年，幾乎同樣位置再度出現堰塞湖，李友平表示，目前已找出921地震草嶺潭的資料做比對，現場也有人員持續監看中，他坦言，「現在在跟時間賽跑，會審慎因應。」
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