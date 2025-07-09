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支援嘉縣災後清理 「台中隊」在風雨中前進：盼盡快將環境復原

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
丹娜絲颱風重創嘉義縣，台中市政府組成救災「台中隊」昨前往支援災後清理工作。圖／台中市政府提供
丹娜絲颱風重創嘉義縣，台中市政府組成救災「台中隊」昨前往支援災後清理工作。圖／台中市政府提供

丹娜絲颱風重創嘉義縣，台中市政府組成救災「台中隊」昨前往支援災後清理工作，分別在新港鄉、竹崎鄉、鹿草鄉、大林鎮及溪口鄉等地展開清理作業，儘管觸目所及路樹傾倒，作業時風雨交加、氣候惡劣，但工作人員不畏艱難，期盼能盡快將環境復原。

負責帶隊的大里區隊長蕭國柱說，鹿草鄉已經連續3天斷水斷電，大樹被強風連根拔起，壓倒電桿。救災人員抵達時，整個村落都陷入黑暗。

工作人員魏義泉與李珮欣昰是夫妻檔，風雨中魏義泉駕駛抓斗車清理大型路障，李珮欣則在一旁指引抓斗車進退及管顧作業安全，夫妻默契十足，操作熟練並沉穩，在風雨中持續為嘉義縣的路障打通，

環保局長陳宏益說，環保局在市長盧秀燕指示下前往，此次支援行動總計動員山貓3台、抓斗車3輛、回收車3輛及救災人力約20名，成員均具豐富搶修與應變經驗，並依嘉義縣政府統一調度，投入道路障礙排除、倒樹清理等復原工作。

他說，昨天已清理嘉128-1縣道及嘉74線等30餘處，今早向盧市長報告救災進度，將再前往竹崎、鹿草鄉及朴子市協助清理，會協助災民早日回到安全穩定的生活環境。

丹娜絲颱風重創嘉義縣，台中市政府組成救災「台中隊」昨前往支援災後清理工作。圖／台中市政府提供
丹娜絲颱風重創嘉義縣，台中市政府組成救災「台中隊」昨前往支援災後清理工作。圖／台中市政府提供
丹娜絲颱風重創嘉義縣，台中市政府組成救災「台中隊」昨前往支援災後清理工作。圖／台中市政府提供
丹娜絲颱風重創嘉義縣，台中市政府組成救災「台中隊」昨前往支援災後清理工作。圖／台中市政府提供
丹娜絲颱風重創嘉義縣，台中市政府組成救災「台中隊」昨前往支援災後清理工作。圖／台中市政府提供
丹娜絲颱風重創嘉義縣，台中市政府組成救災「台中隊」昨前往支援災後清理工作。圖／台中市政府提供

丹娜絲颱風

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