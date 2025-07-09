颱風加豪雨農損近16億元 嘉縣、台南損失10億最嚴重

根據農業部最新統計，颱風丹娜絲及之後的豪雨，造成農業災情攀升至新台幣近16億元，以嘉義縣及台南市最嚴重，合計金額達10億餘元，占超過6成。

農業部今天中午發布新聞稿表示，經農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料（截至今天上午11時），農業產物及民間設施估計損失計15億9862萬元。

農業部說明各縣市受損情形，以嘉義縣損失6億361萬元（占38%）最嚴重，其次是台南市損失4億7127萬元（占29%），兩地合計農損就達10億餘元，占超過6成；雲林縣則損失3億125萬元（占19%）、彰化縣1億827萬元（占7%）、屏東縣5413萬元（占3%）、高雄市4415萬元（占3%）。

農產損失部分，農業部估計為10億7125萬元，農作物被害面積1萬3822公頃，損害程度30%，換算無收穫面積4213公頃，受損作物主要為文旦柚，被害面積926公頃，損害程度77%，換算無收穫面積710公頃，損失金額2億1004萬元；其次為香蕉1億9079萬元、竹筍8877萬元、柳橙7137萬元、椪柑5957萬元。

另外，農業部估計畜產損失3042萬元，受損畜禽主要為雞34.6萬隻，受損金額2779萬元，其次為豬、鵝及牛；漁產損失1億8375萬元，受損漁產主要為牡蠣；林產損失30萬元，主要是森林副產物竹筍受損。

民間設施損失部分，農業部估計為3億1289萬元，其中農業設施損失4932萬元，主要是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施損失1億9247萬元，主要是畜禽舍毀損；漁業設施損失7110萬元，主要是漁船毀損。

農業部表示，已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目，災情報告資料持續彙整更新。