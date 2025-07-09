颱風丹娜絲致旅客滯留金門 連日疏運再加軍機

颱風丹娜絲影響台灣與金門航班，大量旅客滯留金門數天，經連日疏運，等候旅客已減少，今天仍持續有加班機、軍機投入協助疏運；國民黨立法委員陳玉珍下午也到金門機場關心滯留旅客。

颱風丹娜絲影響往返台金交通，自6日至今已來到第4天，影響上千旅客行程，大量旅客滯留金門；經過連日加班機、放大機型與軍機投入疏運，今天上午雖有補上數十人，但也有多個離金航班因台中天氣不佳取消，現場仍有數百民眾等待候補返台。

陳玉珍今天下午到金門機場關心滯留旅客，並接受中央社記者採訪表示，今天是漢光演習，感謝國軍仍支援軍機疏運旅客，今天至少有7架次軍機飛往台灣，台北、台中、高雄都有架次，但如果台中天氣不佳可能會改飛其他地區。

陳玉珍隨後到機場候補櫃檯向在場民眾表示，因為天氣影響，協助疏運的國軍、民航站都很辛苦，昨天軍機也飛到晚間11時許，依今天現場人數狀況，在軍機與加班的民航機載運下，「我相信大部分人都可以順利返鄉」。