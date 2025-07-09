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高雄農損已逾4400萬 陳其邁指示加速救助作業

中央社／ 高雄9日電

颱風丹娜絲影響，高雄市截至今天上午，累計農損已逾新台幣4400萬。市長陳其邁今天至岡山區祥鶴合作社及梓官區農會，實地關心災損情形，指示相關局處加速協助救助作業。

陳其邁為掌握第一線災情並慰勉農民辛勞，實地關心瓜果與葉菜類作物供應及受損情形，並指示農業局與區公所協助農民辦理相關救助作業。他表示，高雄為全台重要蔬果產區，感謝中央第一時間主動公告農損補助項目，並建議中央將災損明顯的香蕉納入救助公告範圍。

陳其邁說，市府將持續與中央攜手合作，全力辦理救助事宜，協助農民度過難關，並提醒農民，如有災情應即時通報區公所，市府會主動提供協助，並感謝農會在颱風期間協助農民搶收作物，有效降低災損。

高雄市政府農業局今天發布新聞稿表示，市府第一波已成功向農業部爭取農損現金救助及低利貸款方案，包含每公頃西瓜6.2萬元、香瓜8萬元，短期葉菜類（如空心菜、菠菜等）每公頃2.96萬元，自7月9日至22日止，受理農民於土地所在地區公所申報。

丹娜絲颱風

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